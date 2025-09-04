‘Arruixa i no faces fang’
La classe política no entén que les normes s’apliquen per a assegurar la imparcialitat i la transparència
Les accions podem fer-les precipitadament o dedicar el temps necessari perquè queden acabades. Si compartim l’hàbit de tindre cura, costa el mateix finalitzar-les malament o no. La diferència és que, si estan llestes, tenim la possibilitat de sentir-nos millor. També, quan es realitzen amb prudència i respecte, acabem per aconseguir major satisfacció. Hi ha una bona manera d’expressar eixa forma d’actuar. La proporciona la locució ‘arruixa i no faces fang’. En pronunciar-la, està recomanant-se que les coses es facen bé, amb mirament i moderació.
Per l’estiu, agafe l’arruixadora per a utilitzar-la cada matí pel meu carrer. Deixe de banda la fregona que passe per la vorera en els mesos de l’hivern. Preferisc refrescar intensament l’entorn abans que la calor de l’ambient s’apodere de tot. Podria emprar la mànega, però trie arruixar. Evite els tolls i repartisc l’aigua amb mesura. És una de les qualitats d’este recipient íntimament relacionat amb el líquid refrescant. Gràcies a ell, faig meua l’expressió ‘arruixa i no faces fang’. M’ajuda a escampar de manera moderada. Evite que el vianant es banye excessivament en transitar per allí.
La classe política no entén que les normes s’apliquen per a assegurar la imparcialitat i la transparència. Especialment, en l’administració local, preferix donar la raó als qui es queixen. Pensen que així es diluïxen els desacords. No comprenen que cal ‘arruixar i no fer fang’. No veuen que tirant aigua no se soluciona una reclamació, quan crea llim i provoca desigualtats. Estic fet a vore com regidors i regidores es boten normatives, sobretot tractant-se de temes festius o lúdics. Sembla que no siga greu perquè diuen que ningú s’ha de quedar fora de la festa, encara que incomplisca la normativa establida. No passa el mateix amb les llicències urbanístiques o els permisos d’ocupació.
El govern torna a condonar deute a les autonomies. Pareix que en esta ocasió la relació amb els partits catalans que li donen suport ho ha precipitat. Les autoritats estatals no entenen que cal ‘arruixar i no fer fang’. Si intentem amagar els problemes amb aigua i no els resolem, fem poc. Un bon exemple n’és el deute històric valencià i l’infrafinançament.
En definitiva, intenta aclarir els assumptes sense crear enfrontaments. Evita que, per a solucionar conflictes, no se’n creen més. ‘Arruixa i no faces fang’. La resolució d’un problema no s’adoba amb ingredients que fomenten desigualtats.
- El joven que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar se entrega en el cuartel de Patraix
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- La 'espantá' de las Azúcar Moreno en Bétera tras 20 minutos de concierto
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Las Fallas 2026 se reanudan. Estas son las principales fechas
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia