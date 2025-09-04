El Circuit Viu arranca amb deu actuacions durant setembre a sales de la Comunitat Valenciana
Whitestone Connection, Meatbodies i Helen Helen tocaran este cap de setmana a València
El Circuit Viu arrancarà este divendres amb el directe del grup Whitestone Connection al Peter Rock Club. Dos dies després, el grup nord-americà Meatbodies i Helen Helen compartiran l’escenari del 16 Toneladas. Seran les primeres actuacions d’una iniciativa que té com a objectiu dinamitzar l’activitat de les sales de concerts de la Comunitat Valenciana fins desembre.
En esta sisena edició, s’ha establit una col·laboració amb el pla Cànter per a la reactivació del sector musical després de la dana. Així, s’ha incentivat la contractació d’intèrprets que van patir les conseqüències de les inundacions perquè s’incorporen al cartell del cicle. S’ha de recordar que el programa Cànter ha sigut dissenyat per la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM) i s’implementa a través de la Valencian Music Office amb la col·laboració del Ministeri de Cultura.
El Circuit Viu va sorgir l’any 2020 durant la pandèmia. El seu propòsit principal va ser, i encara és, reivindicar el paper fonamental de les sales en la difusió de la cultura. D’altra banda, la iniciativa ha afavorit la descentralització de les programacions i, a més, ha evitat l’estacionalitat aparellada a l’activitat musical. Esta iniciativa està impulsada per l’Associació Valenciana de Sales Privades de Música en Directe, En Viu!, i compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.
Whitestone Connection, el primer
Whitestone Connection, la formació encarregada d’obrir el Circuit Viu d’enguany, practica una fusió de rock, blues i soul que s’escoltarà divendres 5 al Peter Rock Club. Més endavant, diumenge 7, el 16 Toneladas Rock Club de la mateixa ciutat acollirà els Meatbodies i Helen Helen. Els primers, arribats des de Los Ángeles, fan una proposta singular a partir del punk, el shoegaze, el pop indie i la psicodèlia. En canvi, el duet Helen Helen es decanta per un so cru i enèrgic derivat del country i el rock.
El següent concert del cicle tindrà lloc el divendres 12 al Rock City d’Almàssera. Els protagonistes seran Los Puñales de Martín, banda d’indie-rock del Cap i Casal nascuda l’any 2019 .El públic familiar ballarà i cantarà diumenge 21 al migdia a la Casa de la Mar d’Alboraia gràcies a Dani Miquel. Per la vesprada, els amants del jazz podran gaudir amb el quartet liderat pel saxofonista Francisco Blanco “Latino”, qui tocarà al Matisse Club .
L’últim cap de setmana de setembre comptarà amb altres cinc espectacles. Diversos i L.Y.S., dues formacions que beuen dels sons del pop-rock dels anys 80 i 90, es presentaran al Radio City divendres 26. A un parell de quilòmetres, a la sala El Volander, eixe mateix dia tocaran el duet Alejandro & Maria Laura, autors de cançons senzilles que mostren cadències de pop i folk amb treballats jocs vocals. Un poc més lluny, a la sala Euterpre de Sant Joan d’Alacant, el madrilenys Luback faran gala del seu rock clàssic.
Els amants de la música en directe tindran altres dos opcions del Circuit Viu dissabte 27 de setembre. La Perra Blanco, cantant i guitarrista de rockabilly i rock’n’roll clàssic, estarà al Salatal Club de Castelló de la Plana. Finalment, el conjunt de música mestissa El Tio La Careta farà vibrar la Repvblicca de Mislata amb ritmes de rock, latin, ska, punk i funk
- Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que 'el momento álgido' de la dana sería 'a las 18 horas en el interior
- Herido de gravedad un hombre en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- El incendio de un desguace en Quart de Poblet provoca una espectacular columna de humo negro
- El tráfico sigue creciendo en València con hasta 20.000 coches más al mes
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias
- Detenidos un guardia civil y un familiar del piloto Marc Márquez por un asesinato en 2022 en Lleida