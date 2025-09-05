La claraboia
L’Europa interior de Francesc Serés
Descriu amblucidesa les mutacions socials del món que vivim des de diferents perspectives antropològiques: la local i originària, i la mundial o més cosmopolita
No trobe que hi haja cap altre escriptor en llengua catalana com el cas de Francesc Serés (Saidí, 1972) que haja descrit amb tanta lucidesa les mutacions socials del món que vivim des de diferents perspectives antropològiques: la local i originària, i la mundial o més cosmopolita. Paradoxalment, en cadascuna d’elles, aparentment allunyades, l’escriptor ens demostra que la substància humana, el conflicte, el moll de l’os, per dir-ho així, és, si fa no fa, el mateix.
Si descriu la infantesa a Saidí (Baix Cinca) haurem d’assumir la decadència del món rural i el fenomen de la immigració conseqüència dels dramàtics desequilibris entre països rics i pobres. Els pallers de la infantesa són ara nius de rates i excrements on malviuen els immigrants, no cal eixir de la xicoteta localitat del Baix Cinca per saber què passa arreu del món. O captar les profundes mutacions socials i culturals de la Barcelona postolímpica. Com diu el crític Xavier Pla, ningú abans ho havia fet en la literatura catalana: ni noucentisme, ni memòria, ni mites; Serés escriu sobre el món real. “Ara el món s’ha acabat, tot el món està en tot el món.
L’última novel·la El món interior. Una història europea (Proa) és, precisament, una introspecció a través dels records familiars viscuts a Saidí i les vivències compartides amb els refugiats de la guerra d’Ucraïna a Berlín. Serés barreja el món local i l’europeu amb la consciència clara que tant una circumstància com l’altra són el mateix testimoni de l’Europa interior, és a dir, la dels ciutadans que tot i viure en espais culturals diferents pateixen les mateixes penalitats.
L’angoixa que generen les guerres, la inestabilitat emocional, el desarrelament, el sentiment de pèrdua de la mateixa identitat, a la recerca desesperada d’un lloc per a poder sobreviure, és un sentiment compartit per qualsevol que ha patit un conflicte bèl·lic. Fins i tot, a la xicoteta localitat de Saidí, els residus de la Guerra Civil són ben clars en la memòria dels vells, “una guerra hauries d’haver passat”, la frase que servia per a arengar el dur treball al camp.
Comptat i debatut, el llibre és una experiència d’escriptor sense concessions a la galeria: és la vivència d’aquell que dona testimoni del moment històric amb honestedat i contingut humanisme conscient que la condició humana, la més local o la més universal, és exactament la mateixa, la mateixa Europa interior.
