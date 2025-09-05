Miguel Vidagany Gil, nou sotsdirector de la Banda Simfònica Municipal de València
Ocupava fins ara el lloc de treball de Professorat Banda Clarinet en el Servici de Banda Simfònica
Maria Bas
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València ha aprovat este divendres el nomenament de Miguel Vidagany Gil com a nou sotsdirector de la Banda Simfònica Municipal (BSM) de la ciutat després d'haver conclòs el procés selectiu desenvolupat per a cobrir este lloc mitjançant un concurs de mèrits.
Així ho ha indicat la primera tinent d'alcalde, María José Ferrer San Segundo, en la roda de premsa en la qual ha informat dels temes tractats en la Junta de Govern Local.
Vidagany ocupava fins ara el lloc de treball de Professorat Banda Clarinet en el Servici de Banda Simfònica, Secció Palau Música i Congressos Orquestra i Banda, Negociat Banda, tal com detalla la proposta d'acord que ha aprovat la Junta de Govern Local.
En el citat procés de selecció, Vidagany ha obtingut un total de 83,9 punts enfront de l'un altre aspirant, que ha aconseguit 65,2 punts.
Miguel Vidagany prendrà possessió de la seua plaça com a sotsdirector de la BSM, que està emmarcada en el subgrup A1 de l'escala d'Administració Especial, amb efectes del pròxim dimarts, 9 de setembre.
La comissió de valoració d'este procés selectiu, en sessions celebrades els dies 11 i 25 de juny de 2025 i ratificades en sessió 9 de juliol del mateix any i una vegada finalitzada l'avaluació dels diferents apartats que consta el concurs de mèrits, va efectuar l'adjudicació provisional del lloc convocat a Vidagany.
Conclòs el període d'al·legacions i al no presentar-se cap reclamació, la Junta de Govern Local ha procedit este divendres al seu nomenament com a sotsdirector de la Banda Simfònica Municipal de València.
