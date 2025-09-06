Animals
En les tragèdies hi ha una bona part d’éssers desapareguts que quasi ningú no rememorarà: gossos i gats, cavalls, vedells, cabres, esquirols, cérvols, ossos
Sembla que, de moment, els incendis han anant minvant i el veïnat ha pogut tornar a casa. No tots hi han retrobat els paisatges de colors generosos que l’entorn del medi solia obsequiar-los. Ni tampoc alguns dels seus habitants més endèmics; els animals. Aquestes setmanes, enmig de les torres de flames, hem sabut de la quantitat de granges que han perdut bestiar i hem sentit el plany dels propietaris que en vivien. Atordits i adolorits per les víctimes humanes, encara han recollit coratge per dedicar un record honorable a les criatures que ja no tornaran.
Pertot arreu, al llarg del planeta sencer, en les tragèdies devastadores, impremeditades o provocades, hi ha una bona part d’éssers desapareguts que quasi ningú no rememorarà: gossos i gats, cavalls, vedells, cabres, esquirols, cérvols, ossos..., i centenars d’espècies més amb totes les cries respectives. Poques vegades ens donen notícies de la seua sort, empresonats en estables, gàbies, atrapats en barrancs o penya-segats, desemparats i rodejats de branques ardents, o entre quatre parets. Són els animals colpits pel foc.
Per contra, fugint de les desgràcies alienes, hi ha qui s’apunta al concepte invers: no als animals colpits pel foc, sinó als animals que colpeixen amb foc. Amb el foc de les torxes enceses, de les boles abrasadores, tòrrides, que uns acarnissats enganxen a les banyes dels bous. El motiu? Que els sementals, bojos de desesper, els oferisquen una soirée d’emocions i corregudes.
Parle del bou embolat; una de les activitats “populars” (“culturals”, com fanfarronegen alguns) que més crueltat dissemina, més barbàrie vomita pels carrers i més inhumanitat escampa entre els presents. En ple segle XXI, sotmesos a un calfament global que ens adverteix sense pausa que la Natura està en perill i que ens reclama urgentment una actuació decidida, és increïble que encara hi haja espècimens en la fauna humana que malgasten els seus sentiments, valors, talents, forces i voluntats torturant vides indefenses per diversió.
En aquests moments obscurs, necessitem, més que mai, ajudar a viure. Per fer-ho, hem d’encendre la llum de l’empatia i apagar tots els focs que ens espanten el futur.
