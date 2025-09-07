Opinar
Molts opinen i mantenen una opció, de vegades no saben ni de què parlen
De vegades es fa difícil resistir-se a opinar. Abans, l'opinió de cadascú quedava a sa casa i, com a molt, en un rotgle d'amics i coneguts. Ara, amb això que es denomina "xarxes socials" i que també podria ser denominat "quadrilàter de boxa" de vegades, perquè el personal, amb raó o sense raó, la deixa anar i es queda tan content. S'opina de tot. La pandèmia ens va fer experts en virus i tota mena d'animalets microscòpics i els remeis per a combatre'ls: a destacar, l'ocurrència del polític nord-americà més increïble de tota la història, que reclamava prendre lleixiu per a combatre la covid-19. En fi: espere que ningú no ho fes. Després vingué el volcà de La Palma i tots ja sabíem de vulcanologia i érem experts des que miràvem els documentals sobre Pompeia. En acabant han vingut danes, incendis i només ens falta algun meteorit -Déu no vulga! Unes campanyes d'opinió en tapen altres. Algunes, fins i tot semblen estar dissenyades per ocultar altres problemes més greus, com ara les polèmiques estèrils de l'accent de València, que acabaran en un bon no res, però que ens hauran tingut entretinguts durant uns mesos, mentre alguns responsables polítics ja han consolidat la "pagueta" -un terme que els agrada tant- i van camí de consolidar-la de per vida; o d'altres diuen blanc i l'endemà negre i tot és bo.
Opinar és fàcil... i, si de cas, ja ens documentem després. Perquè molts que opinen i mantenen una opció, de vegades no saben ni de què parlen. Ahir, sense anar més lluny, una responsable d'una institució valenciana em va explicar un exemple que ara no reconte perquè queda en l'àmbit de al privadesa, però era increïble, ja que un senyor qu eli manifestava el seu recolzament al que havia dit, en saber qui era es va posar en contra del que feia un minut li lloava....
Jo sempre he pensat que més que opinar sobre les coses -que tot és opinable-, el que cal fer és treballar. El treball no sé si santifica -que deia aquell-, però fa que les coses tinguen fonament, seny, trellat i tots els qualificatius sinònims que calguen. Amb el treball s'aconsegueixen les coses. Ho lamente moltíssims per aqueixa generació que es creuen influencers perquè agafen un mòbil i enregistren qualsevol cosa que les passa pel cap, del tema que siga. Ho lamente també pels que els segueixen -trete dels que ho fan per riure's d'ells, que també n'hi ha. Parlar de qualsevol cosa, és fàcil. Una dita valenciana fa: "La llengua no te os..." i doncs, no costa de moure-la. Parlem per parlar, moltes vegades, quan elq ue hem de fer és treballar per fonamentar les nostres opinions i, de vagades, ni així cal expressar-les en públic. No paga la pena.
- La sorpresa de Bernabé en Carlet
- Cinco 'casas de pueblo' resisten entre un mar de grúas en Malilla
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- Maribel Vilaplana rompe su silencio: 'El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión
- Los pasajeros 'fantasma' del aeropuerto de Valencia
- Carta a Calpe
- Tres tiroteos en ocho días ponen en alerta a l'Horta Sud