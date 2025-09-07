El talent valencià torna a omplir la Casa de la Música
La FSMCV celebra la tercera edició del seu cicle de música de cambra amb deu societats musicals de tot el territori · L'Alqueria Julià, restaurada per CaixaBank, torna a ser l'escenari de concerts íntims de formacions menudes
Maria Bas
La música de cambra és una de les formes d’expressió més exigents i enriquidores dins de l’àmbit musical. Escolta, equilibri, complicitat… cada agrupació ha de construir una veu col·lectiva on cada instrument conserva la seua individualitat però forma part indissociable d’un tot. Això la converteix també en una escola natural per al creixement musical i personal dels intèrprets. Amb esta vocació va nàixer el Cicle de Concerts de Música de Cambra de la FSMCV, que arriba enguany a la seua tercera edició i que ha esdevingut ja una plataforma de visibilització per a les nostres societats musicals.
L’Alqueria Julià – Casa de la Música, llar de la FSMCV restaurada per CaixaBank, acollirà entre setembre i desembre de 2025 deu concerts protagonitzats per grups de cambra de societats musicals federades. Tots els concerts tindran lloc en dissabte a les 12.00 h, amb accés lliure fins completar aforament, i amb la possibilitat de realitzar una visita guiada prèvia gratuïta a l’espai patrimonial. El cicle, a més de fomentar l’excel·lència artística i el treball en equip, reivindica l’Alqueria com a escenari natural per a la música de proximitat i la connexió entre generacions.
Deu concerts protagonitzats per grups de cambra
El calendari s’iniciarà el 6 de setembre amb la Societat Musical Tot Per la Música d’Ontinyent, seguida per la Sociedad Musical de Ademuz (13 de setembre) i Fomento Musical de Navarrés (20 de setembre). El 27 de setembre serà el torn de la Societat Musical La Paz de San Juan de Alicante. A novembre, la Societat Musical La Nova de Xàtiva actuarà el dia 8 i l’Ateneu Musical de Sueca ho farà el 29. El mes de desembre comptarà amb la participació de la Unión Musical y Cultural de Altura (20 de desembre) i de l’Associació Unió Musical de Bocairent (27 de desembre). Este últim recital de l’any comptarà, com és tradició, amb un repertori monogràfic al voltant del Nadal.
Els concerts seran els dissabtes a les 12:00 del migdia, amb entrada oberta
A més, tindran lloc dos concerts privats a càrrec de l’Agrupació Musical de Rocafort (15 de novembre) i l’Agrupació Musical S.C.D. Carolinas d’Alacant (13 de desembre), destinats a públics vinculats a projectes socials i pedagògics.
El format de cambra permet a estes agrupacions desenvolupar noves idees i repertoris amb una gran llibertat creativa. Repertoris contemporanis, arranjaments propis, estrenes o adaptacions a espais no convencionals formen part habitual de les propostes que s’escolten a la Casa de la Música. Tot plegat, dona peu a una programació variada, dinàmica i fidel a l’esperit de transformació i obertura que defineix la FSMCV.
Una escola de convivència
Per a Daniela González, presidenta de la FSMCV, «la música de cambra és una escola d'excel·lència. Este cicle ens permet donar veu a grups que, des de les seues societats musicals, experimenten amb noves formacions, repertoris i formats». González insisteix també en el valor de l'escenari on actuen les agrupacions: «És un luxe per tindre esta Casa de la Música, una joia del nostre patrimoni rehabilitada gràcies a CaixaBank, on les formacions troben un escenari immillorable».
Amb tres edicions ja celebrades, este cicle s’ha consolidat com una eina estratègica per a la difusió de repertori divers i per a la projecció del talent local en contextos artístics i patrimonials de qualitat. Un espai de trobada i reconeixement que reafirma el compromís de la FSMCV amb la igualtat d’oportunitats i amb la posada en valor de tot allò que naix del teixit associatiu que vertebra la nostra cultura musical.
