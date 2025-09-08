Va de llibres
Lectures estiuenques, últim volum
Tanquem les recomanacions de les vacances amb els llibres preferits d’algunes de les nostres col·laboradores
María Palau Galdón
Per a acomiadar les vacances, hem demanat a algunes de les nostres col·laboradores que trien la seua lectura preferida d’aquest estiu.
- Teresa Gomis, bibliotecària de la Biblioteca de Guadassuar i presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
“Recomane moltíssim Carn d’oblit (Edicions Bromera), de Ramon Guillem. Premi Ibn Hafaja. Ciutat d’Alzira. Versos de mort, d’amor, de vida, de música, de bellesa... testament poètic de Ramon Guillem. Es llig amb el cor apretat. Cada poema és un regal, podríem emmarcar-los. Són art”.
- Núria Sendra, Edicions del Bullent
“He llegit molt, encara que de la majoria del que he llegit no puc dir res. Sí, lectures de feina. Puc parlar de 'L’estiu entre llibres' (Edicions del Bullent), de Clara Ribatallada, un llibre optimista per a un públic jove. La veritat és que, vist el panorama general, no és poca cosa…”.
- Susi Orts, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Cocentaina
“'Baby Carrington' (Andana Editorial), de Jordi Santasusagna. Per a joves i també adults. Acció trepidant, supervivència, relacions humanes i toc d’intriga”.
- Amparo Royo, La Repartidora
“'Atacar la terra i el sol' (Sembra Llibres), de Mathieu Belezi. És una història de colonialisme, d’ambició i de barbàrie. I també de misèria i pobresa, i de com aquesta pot espentar-nos a ser víctimes de manipulacions i de somnis que es poden acabar convertint en els pitjors dels inferns”.
- Adrián Gisbert, Andana Editorial
“'El carrer de baix' (edicions 62), de Vicent Flor. M’ha semblat un llibre punyent, escrit amb molta honestedat, cosa que era necessària per a contar la història que vol contar. Té un viatge introspectiu molt intens, però em va enganxar i el vaig llegir en pocs dies”.
- Quim Ruiz, copresentador del pòdcast ‘Gent Ràndom’
“Aquest estiu he disfrutat amb la lectura d’'Operació Apolo' (Institució Alfons el Magnànim), de Sergi Moyano. El segrest per part d’ETA-pm de Luis Suñer, l’empresari alzirenc fundador d’Avidesa, va marcar la història valenciana dels 80. Pels que vam nàixer després tot això quedava com un record esborronat citat a voltes pels més majors. Construir el relat d’aquells dies i descobrir la branca valenciana d’ETA-pm ha estat interessantíssim, i Moyano ho ha fet amb una prosa exquisida i additiva, com de la millor novel·la negra”.
- Lourdes Frasquet, copresentadora del pòdcast ‘Gent Ràndom’
“'La mort i la primavera' (Club Editor) és una obra pòstuma i inacabada de Mercè Rodoreda. Situada en un temps i espai indeterminats, amb aires distòpics, ens convida a pensar sobre el desig a través d’una força poètica que només Rodoreda podia crear. Molt recomanable per als mesos de vacances on el temps sembla que s’ature”.
- Francesc Miró, autor d’'Homes, amor i cures' (Sembra Llibres) i 'El arte de fabricar sueños' (Barlin Libros)
“Recomane 'Hegemonia o Supervivència' (Tigre de paper), de Noam Chomsky, traduït al català per David Guixeras i Carles Miró. Un repàs brillant la història recent de la guerra contra el terror i la política imperialista dels Estats Units amb concomitàncies sorprenents amb la situació del món actual”.
- María García, Librería Nöstlinger
“ltimas tardes con Teresa de Jesús(Editorial Anagrama), de Cristina Morales. Una Teresa de Jesús additiva, com mai la vas imaginar. Un exercici d’estil narratiu de campionat”.
- Samuel Fenollosa, Sembra Llibres
“'Valentino' (Edicions de la Ela Geminada), de Natalia Ginzburg. És una novel·la curta al més pur estil de Natalia Ginzburg, una entrada perfecta a la seua obra. Una història breu, tendra i intensa que ens endinsa en els vincles existents d’una família italiana amb moltes coses per a descobrir”.
- Carme Navarro, dedicada al disseny, creació i implementació de projectes d’animació lectora
“Aquest estiu he gaudit especialment d’'El jardí dels Finzi-Contini' (Editorial Acantilado), de Giorgio Bassani, que és un llibre que em van regalar i ha estat una lectura bella i deliciosa. D’aquelles que agraeixes tindre temps per a llegir-les reposadament”.
- Àfrica Ramírez, Balandra Edicions
“'Diarios. A ratos perdidos 5 y 6' (Editorial Anagrama), de Rafael Chirbes. La veu íntima d’un escriptor que no renuncia a la sinceritat fins al final”.
