Qüestionari bibliotecari: Empar Chafer Borreda, Biblioteca de Massamagrell

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

El llibre en valencià més llegit a la biblioteca és 'La plaça del diamant', de Mercè Rodoreda (adults), 'Imagine', d’Octavi Egea (juvenil), E'mpar i Jaume el Primet', de Fani Grande (infantil).

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

'Gràcies per la propina', de Ferran Torrent.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

'Júlia', d’Isabel-Clara Simó. L’autora nascuda a la ciutat d’Alcoi sempre ha escrit novel·les properes i que calen a dins.

Quina és la primera lectura que recordes?

Recorde les visites, de menuda, a la Biblioteca Pública Municipal del meu poble (Benigànim) i agafar en préstec els llibres d’'El pequeño Nicolás', de René Goscinny, i també la col·lecció de llibres' Xino Xano'.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

En algunes ocasions sí. El cas és que quan alguna usuària o usuari de la biblioteca et torna un llibre i et diu que li ha agradat molt, si no l’he llegit (i no està reservat) també el vull llegir! Així que, de vegades vaig de dos en dos.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

Durant els mesos de fred al sofà de casa davant l’estufa, a l’estiu a la terrassa de casa davall d’una bona ombra.

Quin gènere t’agrada més?

M’agrada tot com a la macedònia, però disfrute més de la lectura amb novel·les de misteri, intriga i/o novel·la negra.

La teua biblioteca personal està organitzada?

No tinc molts llibres, sempre he preferit visitar les biblioteques públiques municipals que he tingut prop. Però els pocs que tinc, em fa vergonya descobrir-me, no estan ordenats, s’han adaptat al prestatge i estan organitzats per tamany i color.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

De menuda sempre deia que de major volia ser veterinària per la meua passió pels animals; tanmateix, en créixer vaig descobrir que no hi estava preparada. Segurament hauria dirigit la meua vida professional als arxius o als museus, sempre envoltada de llibres.

