Poetes
Que en un món ple de violència es dedique un dia o una nit a celebrar la paraula es bona noticia
L’any comença al meu poble a setembre. Al començament de l’escola s’afig la preparació de les festes majors. Entre els assajos de les processons de la Mare de Déu de la Salut i la muntada de les casetes al parc, pas previ a l’alçament dels cadafals en la plaça de bous, la remor pels carrers comença de bon matí i s’allarga fins a les primeres hores de la nit amb el so de les postisses, els bastons i les planxes i les melodies de la dolçaina i el tabal. Les habituals rentades de cara de fronteres enguany, per mor de la dana, han passat a ser reformes completes... qui ha tingut la sort de trobar obrers o pintors!
Una cita nova s’afig al calendari, el 4 de setembre, data de naixement de Vicent Andrés Estellés, fa 101 anys, i que se celebra gràcies a l’impuls d’un gran escriptor i millor persona encara, Josep Lozano. L’any 2010 i a tres pobles de la nostra comarca: Alginet, Benimodo i Manuel començaren els sopars Estellés.
El 16 de juny, a Dublín, celebren el Bloomsday. Un dia dedicat al protagonista de l’Ulisses de James Joyce. L’acció del llibre, tan citat com poc llegit, transcorre en un únic dia, el 16 de juny i es recrea amb rutes que combinen la literatura i la gastronomia, lectures en els pubs, lectures maratonianes i esmorzars irlandesos amb molta Guiness. Però la font d’inspiració de Lozano fou un altre naixement, el del poeta Robert Burns el 25 de gener i que Escòcia celebrà amb el Burns supper o Burns Nicht, una nit on el so de la gaita acompanya la lectura de poemes de l’autor de L’hora dels adeus amb whisky i haggis. És la festa més important d’Escòcia després de Sant Andreu, el patró.
Que en un món ple de violència es dedique un dia o una nit a celebrar la paraula, que es reciten versos i no soflames incendiàries, que l’insult i la mentida perden per unes hores la partida davant de la bellesa de la poesia o de la prosa clara i commovedora és, en paraules de Vicent Andrés Estellés, «L'alegria en minúscula, viva, quotidiana, / cosa de cada dia i d'anar i tornar: / al capdavall de viure, d'haver nascut, de ser»; perquè paga la pena cada dia reivindicar la paraula justa i, com diu Marc Granell, l’ofici dels éssers més imprescindiblement inútils que hi ha sobre la terra.
