L’andana
Representacions celestes i terrenals
La música acomplia una funció social commemorativa i primordial
La participació en les jornades sobre «Música i literatura en el Renaixement», que la setmana passada organitzà la Fundació Cultural CdM, m’ha permés aprofundir en un vast document històric de molt recomanable lectura: el Llibre de memòries de la ciutat de València(1308-1644); una crònica coral en la redacció de la qual participaren diversos autors que s’esforçaren a deixar testimoni del que consideraren que podria ser d’interés per al futur.
En les anotacions pertanyents al període del renaixement es pot comprovar com la majoria de referències a representacions musicals i festives estan lligades a dos tipus de celebracions: celestes i terrenals, podríem dir, que de vegades es confonien, ja que sovint els monarques eren tractats com a divinitats –tal com desitjarien molts polítics i personatges actuals. Així, en els cants sagrats, les danses populars i de saló, les desfilades de capgrossos i gegants... mai no faltava l’acompanyament de trompetes, tabals, tamborins, que tant podien obrir una processó com amenitzar un ball.
De fet, si alguna cosa queda clara és que la música acomplia una funció social commemorativa i primordial, com es feu evident a propòsit del tercer centenari de la conquesta de València (1538); i que no sols servia per a festejar, sinó també per a, per exemple, patentitzar i accentuar el dol públic per la mort de Felip II, esdevinguda en setembre de 1598, quan durant huit hores «les trompetes tocaren totes destemprades i en to bax».
Finalment, destaca també la funció propagandística que, com a complement de la música, acomplia la literatura, tal com acrediten els versos que, en abril de 1632 i per a donar la benvinguda a Felip IV, un xiquet vestit d’àngel entonà des d’una magrana que penjava de les torres de Quart. Resulta evident que aquest tipus de cerimònies amb artefactes aeris –que, com a mínim, ja s’havien produït a València en 1507, 1528, 1599 i 1625– devien impressionar i meravellar l’auditori: «Era cosa del cel», exclamà el dietarista barroc Pere Joan Porcar. I és així que ens ajuden a conéixer el significat i l’evolució de representacions tan privatives i característiques del poble valencià com el Misteri d’Elx o el Cant de la Carxofa. Una magnífica exposició sobre el qual, per cert, podeu contemplar fins al 25 d’octubre en el Castell-Palau d’Alaquàs.
