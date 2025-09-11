‘Clar i ras' amb el valencià
Caldria un document complet mostrant la reivindicació del valencià com a llengua oficial europea
La veritat s’ha de dir. Hem de saber com fer-ho. Trobe que ho he afirmat més d’una volta. L’estil directe i tallant fa mal innecessàriament. No obstant això, hi ha moments que cal deixar les coses clares perquè no sorgisquen incerteses. Per a estos casos, tenim a l’abast la locució adverbial ‘clar i ras’. Significa que es diu alguna afirmació de manera que no es dubte, amb la veritat per davant i sense dissimular.
El tema del valencià preocupa especialment als qui l’estimem. Per eixa raó, desitgem que definitivament isca del debat partidista. Són massa anys emprant-lo com a moneda de canvi. Desgraciadament, amb la proposició que les llengües autonòmiques siguen oficials a la Unió Europea, novament ha sorgit l’enfrontament. S’hi expressa poc quant importa la llengua. No es parla ‘clar i ras’.
El ministre d’Assumptes Exteriors ha obviat que el valencià és la denominació de l’idioma propi, segons l’Estatut d’Autonomia. Ho va fer en unes declaracions en la ràdio, quan reiteradament li van preguntar. Més enllà de qüestions filològiques, la RAE diu que el valencià se sent comunament com a llengua pròpia. Amb el silenci del ministre davant la pregunta, no s’ha considerat eixe sentiment ni s’ha respectat l’Estatut. No ha parlat ‘clar i ras’.
La nostra AVL, menyspreada econòmicament per l’administració autonòmica, hi té un destacat paper. Es diu en la llei que ha de promoure la denominació i la llengua. Amb les declaracions de la seua presidenta, s’ha fet evident. Però, considere que no és prou. Caldria un document complet mostrant la reivindicació del valencià com a llengua oficial europea. D’altra manera, pot ser acusada de no parlar ‘clar i ras’ i sobretot de no complir totalment la seua funció.
El govern valencià també s’ha de definir. No és creïble del tot que es manifeste públicament contra unes declaracions ministerials. Ha tingut l’oportunitat de demanar l’oficialitat del valencià a Europa i no ho ha intentat. Ha pogut impulsar el valencià en els pressupostos i no ha volgut. Contràriament, ha subvencionat projectes que no seguixen la normativa oficial. Així que ha de parlar ‘clar i ras’. Ha de dir que no és una preocupació principal l’augment de l’ús social de l’idioma.
En definitiva, intentem parlar ’clar i ras’, sense ferir, en el tema de la llengua. L’estima pel valencià s’escriu amb lletres i es llig amb el cor.
clar i ras loc. adv. De manera que no deixa lloc a dubtes. Digues-li clar i ras què penses d'ell.
Clar i ras, clarament, sense dissimular, en la veritat per davant.
