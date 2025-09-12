Cultura i territori, les claus del nou model turístic
La Sala de Plens del Consell Valencià de Cultura va acollir ahir un debat d’interés sobre les oportunitats que pot oferir el turisme cultural en dos àmbits: l’urbà i el rural. Amb el títol general 'Cultura, territori i sostenibilitat en diàleg', s’ha dut a terme a través de dos panells successius: el primer, sobre el turisme cultural en l‘àmbit urbà, i el segon, sobre el turisme cultural en el medi rural. La coordinació de la sessió va recaure en el director d'EsDiario, Álvaro Errazu, i la presidenta de la Comissió de Promoció Cultural del CVC, i Ascensión Figueres. La jornada l’han inaugurada la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marian Cano, i el president del CVC, José María Lozano.
Lozano va fer un breu recorregut per la història de la indústria del turisme. Va indicar que ha aportat molts beneficis, però també uns riscos que poden abocar a un fracàs general de la societat si no s’aborden adequadament. Per això va insistir en l’alternativa real que pot significar el turisme cultural.
Per la seua banda, Marian Cano va definir el turisme cultural com una eina de seducció i una oportunitat per a establir una aliança al voltant de la cultura. Va assenyalar que un 30 % dels turistes a la Comunitat Valenciana ja participa en alguna activitat cultural durant la seua estada, i que el nostre territori ofereix una oferta cultural inigualable que hauria de potenciar-se més encara a través de la col·laboració públic-privada. “Esta seria una estratègia sostenible a llarg termini”, va subratllar.
El turisme cultural en l’àmbit urbà
El panell sobre el turisme cultural en el medi urbà va estar moderat per Francisco Teruel, diputat de Cultura de la Diputació de València i alcalde de Benimodo. Hi van participar Jaume Coll, director del Museu Nacional de Ceràmica González Martí; Manuel Olcina, director del MARQ d’Alacant; Alejandra Silvestre, directora de la Fundación Hortensia Herrero; i María José Viñals, catedràtica de la UPV.
Els ponents van compartir les seues visions sobre la ciutat cultural a partir de la seua experiència com a responsables de museus, i sobre com, en les programacions, intenten influir i adaptar-se alhora al públic local i al visitant. Una combinació complexa que exigeix visió a llarg termini. Viñals va remarcar la importància de la personalitat dels responsables dels museus, que són els que posen en valor el patrimoni i contribueixen a la regeneració urbana. També va subratllar la necessitat que les administracions actuen amb una visió global, integrada, avaluable i revisable, amb un relat transversal de la ciutat.
Entre les conclusions generals, els ponents van coincidir que seria desitjable una col·laboració més intensa entre espais culturals i una aposta clara de les ciutats per la sostenibilitat i la cohesió social, per a poder mantindre l’esperit propi de cada lloc de cara al visitant.
El turisme cultural en el medi rural
La taula redona següent, dedicada al turisme cultural en el medi rural, va estar moderada per Irene Ballester, presidenta de la Comissió de les Ciències del CVC. Hi van participar Sofía Barrón, directora del MACVAC de Vilafamés; Alejandro Ramos, director del Museu de la Alcúdia d’Elx; Juan José Sánchez, codirector de la Càtedra Iberoamericana d’Indústries Culturals i Creatives; i Pilar Vidal, directora del Parc Cultural Valltorta-Gasulla.
Els ponents van coincidir a assenyalar les diferències entre els seus espais i els urbans, i van exposar diverses estratègies per a potenciar-los en el territori, de manera que complisquen una funció d’integració i participació social, sempre en coordinació amb museus pròxims. També van destacar les dificultats d’atraure visitants a experiències culturals lluny dels centres de sol i platja, especialment en territoris afectats per la despoblació i la pèrdua de serveis.
Juan José Sánchez va reivindicar la vigència de diversos punts de l’informe del CVC aprovat el juny de 2020 arran de la DANA del Baix Segura, La cultura como elemento de progreso en la Vega Baja. A més, va aportar xifres que expliquen la importància del turisme cultural per a evitar processos irreversibles de despoblació. Va remarcar també que este model té la virtut de portar modernització en forma de tecnologies digitals i intel·ligència artificial, amb una clara aspiració regeneradora i sostenible.
