Justícia bíblica o española
La justícia xoca, de vegades, amb la realitat dels errors judicials, amb la imperfecció d’alguns processos, o amb corrupteles per part d’alguns jutges
La imatge que tenim de l’actuació dels jutges sol ser la cinematogràfica i per això, si ens toca anar-hi, ara i ací. Potser que els jutges ja no ens semblen tan impassibles i el que és pitjor, ni justos, quan comprovem que la justícia que imparteixen no és igual per a tots. Pense en el Tribunal d’Ordre Públic franquista; o propose recordar els casos de la Casa Real, com el cas impossible del rei que hagué i en el del gendre i la infanta; o els casos dels polítics d’upa, com Rato, Zaplana, Matas i altres peixos grossos del PP. Si recordem els casos de la gent sense pedigrí, recordarem que la justícia no ha estat igual per a tots. Per això, els casos que s’han de jutjar pròximament, la major part de personatges populars, plantegen dubtes sobre si seran justos o no i molts suposem que no.
La justícia també xoca, de vegades, amb la realitat dels errors judicials, o amb la imperfecció d’alguns processos, o amb corrupteles per part d’alguns jutges i per això és natural que ens qüestionem alguns actes judicials. El fet que hi hagen jutges suspesos o expulsats de la carrera és una prova del que diem. En el món occidental, els déus tenen molt de protagonisme en la justícia i. no sols perquè la majoria dels jutges siguen conservadors i creients que juren sobre la Bíblia, sinó perquè els codis s’han gestat amb coartades doctrinals. Passa, també, que de vegades hi ha una gran contradicció entre el que diuen els jutges que creuen i el que sentencien, que algunes vegades són contradictoris i, fins i tot, fraus. O ho semblen massa. Per això mateix, als jutges se’ls hauria de reclamar coherència amb les doctrines que diuen practicar, per tal de poder discernir els casos d’honradesa dels d’hipocresia i per això se’ls hauria de sotmetre a controls d’ortodòxia, per evitar que ens donen gat per llebre. Si se fan controls als productes alimentaris i als farmacèutics, perquè ens poden danyar la salut, també s’haurien de fer als productes judicials.
A la Bíblia he trobat molts textos, on el mateix Yhavé reconeix que hi ha corrupcions en alguns jutges i per això fa serioses advertències. Veiem dos exemples, el salm 82, 2-4, «fins a quan jutjareu injustament, afavorint la causa dels culpables? Defeneu els febles i els orfes, feu justícia als pobres i als desvalguts”. Pel que es veu, Yhavé dóna la raó a Pedro Sanchez. En Èxode 23, 1-3, «no escampeu falsos rumors. No aneu a favor del culpable donant un fals testimoni... No oprimiu l’immigrant; vosaltres coneixeu prou bé com és la vida dels immigrants, perquè també en vau ser...». És evident que Yhavé condemna els deliris anti- migratoris de Vox.
