La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV consolida el futur simfònic valencià

La formació finalitza la seua gira 2025 amb un missatge d’esperança en el futur: la música valenciana d’orquestra està en bones mans.

La Jove Orquestra Simfònica de la de la FSMCV al Palau de Congressos de Castelló de la Plana, durant la seua gira 2025. Miguel Ángel Calvo | FSMCV

María Bas

València

Amb l’inici de curs, la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha tornat a recórrer auditoris de la nostra geografia: en este cas d’Alfarb, Castelló de la Plana i Puertollano. Ho ha fet de nou amb un repertori d’alt nivell, solistes joves de gran projecció i la complicitat d’un equip pedagògic que ha sabut traslladar els valors del projecte a cada assaig i concert. Amb obres com el 'Doble concert' de Brahms o la 'Cinquena Simfonia' de Txaikovski, la formació ha tornat a demostrar que l’excel·lència i el compromís amb el territori poden anar de la mà.

El director artístic de la unitat des de la seua fundació, Cristóbal Soler, ho té clar: “Amb la JOS sempre treballem per posar en valor el gran repertori simfònic i els joves talents valencians. En esta ocasió, comptem amb una nova generació de músics i també solistes molt joves”.

Es tracta de la tercera gira en la que la formació actua fora de la Comunitat Valenciana i ha comptat amb el suport de l'INAEM (Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música), a més del patrocini de Mapfre i Vicky Foods.

Un espai de descobriment i de vocació

Per a Neleta García Lorente, contrabaixista de 16 anys i membre de la Societat Musical La Familiar de Benissanó, la JOS va ser una revelació: “Gràcies al primer encontre em vaig adonar que a això em volia dedicar. Sempre estaré agraïda per haver confiat en mi”. Neleta explica que cada trobada és especial: “Cada trobada és diferent: repertori, persones, llocs… i això m’encanta. La JOS m’ha regalat grans amistats i una passió compartida que no té preu”.

“La JOS representa el millor de les nostres societats musicals: joventut, talent, compromís i futur.”

Daniela González, presidenta de la FSMCV

La gira també ha sigut una nova mostra de solidaritat i resiliència. “Tenim músics que provenen de societats musicals afectades per la dana”, recorda Soler. “Esta orquestra, a més de formar, ha mantingut viva la il·lusió i l’esperança de músics que venien de municipis que ho havien perdut tot”.

Una aposta consolidada per la joventut i l’excel·lència

Amb més d’una dècada d’història, la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV s’ha convertit en un referent del moviment simfònic valencià. Segons la presidenta de la FSMCV, Daniela González: “Este projecte representa el millor de les nostres societats musicals: joventut, talent, compromís i futur. La gira 2025 ha tornat a demostrar que el model de la JOS funciona i que la federació està oferint als seus músics un horitzó d’excel·lència”.

Gira rere gira, la formació continua atraient joves talents de tota la Comunitat Valenciana, projectant-los en escenaris de prestigi i connectant-los amb un públic cada vegada més fidel. L’aposta pel treball intensiu a l’Alqueria Julià, les proves exigents d’accés i la inclusió de solistes dins de la pròpia plantilla de músics fan d’este projecte un exemple de renovació i d’implicació generacional.

Amb la gira 2025 conclosa, la JOS tanca un nou capítol d’alta intensitat artística i humana. Un capítol que consolida un projecte pedagògic de llarg recorregut, imprescindible per entendre el present i el futur de la música valenciana

