La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV consolida el futur simfònic valencià
La formació finalitza la seua gira 2025 amb un missatge d’esperança en el futur: la música valenciana d’orquestra està en bones mans.
Amb l’inici de curs, la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha tornat a recórrer auditoris de la nostra geografia: en este cas d’Alfarb, Castelló de la Plana i Puertollano. Ho ha fet de nou amb un repertori d’alt nivell, solistes joves de gran projecció i la complicitat d’un equip pedagògic que ha sabut traslladar els valors del projecte a cada assaig i concert. Amb obres com el 'Doble concert' de Brahms o la 'Cinquena Simfonia' de Txaikovski, la formació ha tornat a demostrar que l’excel·lència i el compromís amb el territori poden anar de la mà.
El director artístic de la unitat des de la seua fundació, Cristóbal Soler, ho té clar: “Amb la JOS sempre treballem per posar en valor el gran repertori simfònic i els joves talents valencians. En esta ocasió, comptem amb una nova generació de músics i també solistes molt joves”.
Es tracta de la tercera gira en la que la formació actua fora de la Comunitat Valenciana i ha comptat amb el suport de l'INAEM (Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música), a més del patrocini de Mapfre i Vicky Foods.
Un espai de descobriment i de vocació
Per a Neleta García Lorente, contrabaixista de 16 anys i membre de la Societat Musical La Familiar de Benissanó, la JOS va ser una revelació: “Gràcies al primer encontre em vaig adonar que a això em volia dedicar. Sempre estaré agraïda per haver confiat en mi”. Neleta explica que cada trobada és especial: “Cada trobada és diferent: repertori, persones, llocs… i això m’encanta. La JOS m’ha regalat grans amistats i una passió compartida que no té preu”.
“La JOS representa el millor de les nostres societats musicals: joventut, talent, compromís i futur.”
La gira també ha sigut una nova mostra de solidaritat i resiliència. “Tenim músics que provenen de societats musicals afectades per la dana”, recorda Soler. “Esta orquestra, a més de formar, ha mantingut viva la il·lusió i l’esperança de músics que venien de municipis que ho havien perdut tot”.
Una aposta consolidada per la joventut i l’excel·lència
Amb més d’una dècada d’història, la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV s’ha convertit en un referent del moviment simfònic valencià. Segons la presidenta de la FSMCV, Daniela González: “Este projecte representa el millor de les nostres societats musicals: joventut, talent, compromís i futur. La gira 2025 ha tornat a demostrar que el model de la JOS funciona i que la federació està oferint als seus músics un horitzó d’excel·lència”.
Gira rere gira, la formació continua atraient joves talents de tota la Comunitat Valenciana, projectant-los en escenaris de prestigi i connectant-los amb un públic cada vegada més fidel. L’aposta pel treball intensiu a l’Alqueria Julià, les proves exigents d’accés i la inclusió de solistes dins de la pròpia plantilla de músics fan d’este projecte un exemple de renovació i d’implicació generacional.
Amb la gira 2025 conclosa, la JOS tanca un nou capítol d’alta intensitat artística i humana. Un capítol que consolida un projecte pedagògic de llarg recorregut, imprescindible per entendre el present i el futur de la música valenciana
