Opinió
Cançoner morisc
La col·lecció prové majoritàriament d’un manuscrit de la Biblioteca de la Universitat de València i compta amb 168 composicions
Repassava amb una certa indolència el ‘Cancionero morisco’ publicat per l’enyorada Carmen Barceló i l’amiga Ana Labarta (València, 2006), un recull de composicions -de vegades ben extenses- on aquells altres valencians que s’expressaven en el dialecte àrab valencià amb tota la normalitat del món, ens mostren una part del que va ser aquella cultura que ara ens resulta llunyana i desconeguda en gran mesura.
La col·lecció prové majoritàriament d’un manuscrit de la Biblioteca de la Universitat de València -encara que amb aportacions d’altres volums peces incloses en manuscrits conservats a biblioteques de Madrid, Pamplona o Màlaga- i compta amb 168 composicions, no sempre completes, que tanmateix, sempre tenen un clar lligam amb les terres valencianes. Òbviament presenta un gran percentatge de versos de temàtica religiosa -sobre herois citats a l’Alcorà, sobre herois de l’Islam, sobre llegendes i tradicions referides a Mahoma, sobre fonaments religiosos o reflexions morals-, i tots ells fan veure la mateixa intencionalitat didàctica que podem detectar en moltíssims dels versos cristians. Fins i tot, en aquest conjunt religiós, destaquen un grup de poemes que sembla que es cantaven -a la manera de gojos-, quan les fidels visitaven la tomba del místic Abu Ahmad Ibn Sid Buna, que es conservava al poble d’Atzeneta del Maestrat: incitaven l’oient a participar en la romeria que es feia i cantaven les lloances d’aquell religiós. Sense oblidar que també comenten com els cristians intentaven erradicar aquella tradició pietosa.
A més, el cançoner morisc parla d’altres coses. D’amor i de nostàlgia -i clarament algunes composicions es mostren emparentades amb els temes clàssics de l’amor cortés dels trobadors, no sé si per via directa o col·lateral- també trobem un bon grapat de versos, i, encara, sobre temes d’actualitat que des del costat cristià també varen rebre un tractament poètic: la fi del regne nassarita de Granada, la presa de Rodes pels turcs, el setge d’Alger per part de les tropes de l’emperador Carles o, també, un tema localíssim: la fugida de la població musulmana de la baronia de Callosa. Finalment, uns quants poemes contenen el que Barceló i Labarta qualifiquen de diatribes contra els cristians. Sempre, però, contades des de l’experiència personal.
Passar per les pàgines d’aquell cançoner, és una fugida al passat. Ho sé. Però també ens recorda una actualitat punyent, esfereïdora i insuportable, per desgràcia, amb injustícies contra una altra comunitat musulmana.
