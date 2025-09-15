Va de llibres
Marta Meneu, acer i cristall
Edicions Bromera publica aquesta obra on la literatura es converteix en motor per a profunditzar en com vam enfrontar de manera col·lectiva els dies següents a aquell fatídic 29 d'octubre
Rafael Domínguez Romero
Marta Meneu Borja (Benimaclet, 1998) és una periodista, escriptora i creadora de contingut digital valenciana. Escriu a diversos mitjans com el Diari La Veu o Valencia Plaza, té un canal de BookTube propi i participa en diversos pòdcasts com deparkineo i la Paella Rusa.
Com a jove compromesa socialment, Marta fa front als temes d’actualitat amb una aparent senzillesa i naturalitat donant-los a les seues novel·les una frescor i espontaneïtat que connecten perfectament amb la gent jove, i no tant, reconec que a mi m’ha agradat i interessat aquesta última novel·la D'acer i de cristall.
R: Què et va moure a escriure aquesta novel·la i perquè aquest enfocament?
M: Va ser un encàrrec de l'editorial Bromera que volia reflectir el que estàvem vivint com a valencians i de manera col·lectiva des de la literatura perquè es quedara com un testimoni del que estava passant a València a la zona afectada per la DANA i em varen encarregar fer una novel·la juvenil sobre els voluntaris que estaven ajudant als municipis afectats.
R: Els personatges els descrius amb molt de detall i amb un gran incert, tal com els veiérem tots els valencians aquells dies. Com a periodista quin treball has fet?
M: Els personatges són ficticis, però eixos dies en acceptar l’encàrrec vaig començar a parlar amb molts voluntaris i entrevistar-los per anar recreant eixe dia a dia que visqueren molts joves i enregistrar tot el que estàvem sentint en aquell moment, sensacions, olors … I una de les coses xules que té és eixa memòria del que va passar aquells dies. Va ser un procés molt intens tant per la quantitat d’entrevistes que vaig realitzar com per la intensitat dels records perquè estava tot molt recent.
R: Per què vares triar eixe títol?
M: El títol ve per eixa generació Z mal nomenada de cristall, que rep el nom per la seua tolerància zero al patiment i volia reflectir que sí, que patiment zero per a algunes coses, però per a d’altres volia plasmar que generacionalment es pot dir que som, també soc d’eixa generació, d’acer i que és molt injust que se'ns considere dèbils.
R: Igual que El senyal aquesta és una novel·la coral.
M: Sí, com també en El senyal en què vaig reflectir que diverses protagonistes patien diferents formes de violència masclista i a aquesta novel·la no em volia centrar tan sols en una de les formes de voluntariat que es va donar durant els dies posteriors a la dana. Sinó des dels que anaren a netejar a la zona 0, però també els que ajudaren amb tota la logística de les donacions d’aliments, de diners, i que hi hagué moltes formes d’ajudar. Volia reflectir aquesta diversitat que a voltes es pot arribar a oblidar.
R: Una de les coses que més criden l’atenció i li donen molta agilitat és l’ús de diversos tipus de “llenguatges” transcrivint les comunicacions per xarxes socials i per whatsapp.
M: Sí, efectivament i així es veu de seguida a la primera pàgina on comence amb la transcripció d’una conversa d’un grup de whatsapp i que representa la meua veu i el meu propi estil. Una de les coses que vull que siga senya d’identitat en el meu estil és l'ús de diferents llenguatges que vinguen de la cultura digital que és al que em dedique.
R. Aquesta és la teua segona novel·la, quin pla de futur tens com a escriptora?
M: Ara mateix no estic plantejant una altra novel·la perquè tot el procés d’investigació va ser molt de treball i de molta intensitat. De moment estic en altres projectes, però el que sí que ha produït escriure aquesta novel·la ha estat trencar un bloqueig d'escriptor que anava patint.
