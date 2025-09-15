Un retrat per a la generació d’acer i de cristall
Teresa Perales
Títol: D’acer i de cristall
Autora: Marta Meneu
Editorial: Edicions Bromera
ISBN: 978-84-1358-777-6
Pàgines: 227
Preu: 12,95€
Des del passat 29 d’octubre, hi ha un adjectiu que acompanya sempre a la –fins el moment anomenada– “generació de cristall”. Després de la resposta solidària massiva de la joventut, el cristall va ser substituït per l’acer, pel ferro. En el seu últim llibre, Marta Meneu narra els primers quinze dies després de la dana des del punt de vista d’una jove voluntària de València i d’aquesta manera aconsegueix captar perfectament a la generació que va estar al peu del canó. Però no, no és un retrat de la generació de cristall ni de la d’acer, és molt més.
Aquest relat cronològic ens fa reviure l’angoixa d’aquells primers dies: el xoc en veure el caos dels cotxes amuntegats taponant els carrers; la sensació de no saber ben bé què fer ni què dir acompanyada de la necessitat de continuar traient fang, tot i el cansament; el sentiment de culpabilitat per no haver pogut fer més. Però a les pàgines de D’acer i de cristall també descobrim la capacitat organitzativa i de lideratge de la joventut valenciana, que lluny de quedar-se de braços plegats, es va empoderar per demostrar la seua capacitat de canviar les coses i poder sentir, al mateix temps, que el seu treball és important, que allò que fan sí que té un impacte a la realitat més propera.
El llibre de Meneu és una foto fixa d’un moment històric que ens ha marcat per sempre i que ens ha fet veure que ací no hi ha ningú tan fràgil com el vidre ni tan fort com el ferro. Som, més bé, una aliatge, fet a partir de tot allò que ens ha tocat viure, de tantes dificultats en forma de crisi sanitària, catàstrofe natural, precarietat o crisi de l’habitatge, i que han afectat greument la nostra salut mental. Una generació marcada per la preocupació d’un futur que ens han pintat del color més fosc, però que afrontarem amb la mateixa valentia i determinació amb què creuàrem el Pont de la Solidaritat aquell 30 d’octubre.
