Ara mateix
Hem atresorat una manera de fer i de ser comunitària i optimista
En un moment de la retransmissió del recent partit Barça-València, de diumenge passat -amb un resultat escandalós-, el savi futbolista Javier Subirats, va comentar la impotència valencianista amb una dita en valencià, escoltada per l’audiència de tot Espanya: “Tots per al sac i el sac en terra”. I ho comprenem totes les generacions que hem heretat derrotes, i en contrast, hem atresorat una manera de fer i de ser comunitària i optimista.
A la mateixa hora, en un altre esport, la Vuelta ciclista a España, dirigida ara pel valencià Ángel Casero, perdia la culminació merescuda pels admirables professionals del ciclisme a Madrid, i pel públic seguidor de les seues aventures, amb la incomprensible incapacitat oficial d’atendre el rebuig a la participació d’un equip finançat en part pel govern criminal d’un país, Israel, que en aquestes mateixes setmanes, continua massacrant sense humanitat a la gent de Palestina. I als carrers quedaren les veus i les pancartes alertant d’un dels genocidis actuals.
I en els recents dies, i mesos, el metge anestesista valencià Raúl Incertis, evacuat i retornat de Gaza, havia documentat la memòria irreversible del seu treball d’atenció a xiquetes i xiquets mutilats, amputats i cremats -o amb trets rebuts directament al cap i al tòrax, i en bombardejos fora de tota llei. De manera que, ja en contrast insuportable amb els fonaments i les alegries de l’esport, queda fora de focus mental un simple pensament referit al mateix dia del futbol i del ciclisme, i dels bombardeigs i crims contra la gent de Gaza, dels crims comesos i desatesos allí, ¿els xiquets i les xiquetes, la joventut de Gaza no havia esmorzat, no estava a escola, fins i tot no havia practicat el futbol, el ciclisme, o el simple caminar a la vora del Mediterrani que compartim?
Les veus valencianes -de l’esport, de la medicina, de tot el que vulgues- compten. I el Madrid viscut i treballador -contrastat amb el Madrid oficial, oblidadís i violent- compta. I sobretot: una manera gens estranya de contemplar les activitats humanes i les tragèdies tremendes -les pròximes d’Europa, i les esbandides dels Estats Units, i les silenciades de tot arreu, per exemple, de l’Àfrica i de l’Àsia-, és la de no aïllar-se acceptant les “anestèsies” de la indiferència, i les “guerres” de la “comunicació”: exactament, la de les accions i les declaracions antihumanes, els acudits i jocs de paraules sarcàstiques, de les memes o memeces incultes i insultants. Ara mateix, sempre.
