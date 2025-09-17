Carles Padilla
En companyia d’aquell dream team deganal, vaig corejar sovint el «Gaudeamus igitur» i vaig aprendre que ser universitari significa ser universal. I ho vaig aprendre en valencià.
Universitat de València
L’himne conegut com a «Gaudeamus igitur» és, segurament, el més bell i internacional dels símbols universitaris. Es tracta d’una cançó en llatí que s’entona en les grans solemnitats acadèmiques, com ara l’obertura del curs o el nomenament de doctors honoris causa. És anònim i té un caràcter híbrid, entre sagrat i obscè, ja que els seus orígens més directes se situen en les corrandes que, a mitjan segle XVIII, es cantaven en les tavernes estudiantils alemanyes.
Entre els anys 2012 i 2018 vaig viure una de les etapes més intenses i estimulants de la meua vida professional. Fou de la mà de Carles Padilla, que un bon dia em convidà a formar part de l’equip deganal de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València que ell tenia previst liderar. Mai no agrairé prou la invitació d’aquell professor de filologia llatina –fins aleshores desconegut per a mi– que, com és fàcilment comprovable, dirigí la Facultat amb eficàcia i proximitat, fermesa i tacte. En companyia d’aquell dream team deganal, integrat per persones d’una qualitat humana excepcional, vaig corejar sovint el «Gaudeamus igitur» i vaig aprendre que ser universitari significa ser universal. I ho vaig aprendre en valencià.
Amb l’inici d’aquest curs, Carles –que durant els darrers anys ha sigut vicerector d’Internacionalització– ha anunciat que es presentarà a les eleccions al rectorat de la Universitat de València que tindran lloc a l’inici de 2026. I, de seguida, he rememorat moltes de les experiències i treballs viscuts al seu costat, colze a colze. Si rep la confiança de la comunitat universitària, podem estar segurs que el nou rector serà dialogant, eficient i divertit a parts iguals.
No debades, a força de responsabilitat, passió i constància s’ha convertit en un referent per als qui integrem la Universitat de València i per als nostres socis europeus. I si n’esdevé el màxim responsable, és segur que deixarà una forta empremta en tots i cadascun dels despatxos, les àgores i les aules. «Sentit i sensibilitat» fou el lema amb què en 2012 guanyà les eleccions a degà. Dos valors que, puc donar-ne fe, sempre han guiat les seues accions. I que en un context global, complex i canviant l’ajudaran a conduir fins a bon port la nostra cinc vegades centenària alma mater.
