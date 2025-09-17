Quan torna l’escola, torna la música
La FSMCV posa en valor amb una campanya les 30 escoles de música afectades per la DANA i reivindica el seu paper clau en el futur del moviment
El passat dilluns, a l’escola de la Primitiva de Paiporta, es va gravar un vídeo que simbolitza el retorn al curs: una professora, Ruth, i un alumne, Manel, interpretaren un fragment de Amparito Roca. Era la imatge del primer xiquet que torna a classe, però també l’al·legoria d’una realitat més àmplia: el retorn -en alguns casos de manera provisional- de moltes escoles de música que van patir els efectes de la dana de 2024.
En total, 30 escoles de música van resultar afectades. Locals inundats, instruments malmesos, arxius i espais d’assaig desapareguts baix l’aigua. Algunes d’elles encara no han pogut recuperar del tot la seua activitat, però moltes altres enceten ara un nou curs amb una nova il·lusió. El vídeo, produït per la FSMCV, és un homenatge a totes elles i al mateix temps una crida: “Quan tornes tu, torna la música”.
Una xarxa educativa que sosté el futur
La FSMCV compta amb més de 600 centres educatius repartits per tot el territori valencià. Es tracta d’una de les xarxes formatives més extenses d’Europa, que garanteix la continuïtat del moviment bandístic i la formació de milers d’alumnes cada any. En paraules de Daniela González, presidenta de la FSMCV:
“Les escoles de música són la base del futur de la Federació. Sense alumnes no hi ha banda, i sense escola no hi ha música. Hem fet un treball de recuperació fonamental, però ens ocupa el futur: El nostre compromís és seguir al seu costat, perquè el moviment bandístic no es pot permetre perdre cap futur músic”.
Ajuda canalitzada per a la recuperació
Des de la dana, la FSMCV ha coordinat esforços per acompanyar les societats musicals en diferents fronts: des de la reposició d’instruments i partitures fins a l’adequació de locals d’assaig i aules de formació, passant per ajudes directes per a garantir la continuïtat de l’activitat docent. Aquest treball ha sigut possible gràcies a la col·laboració d’institucions públiques, entitats privades i una ciutadania compromesa. Tot i això, la reconstrucció no està completada i encara hi ha societats musicals sense seu i escoles que desconeixen quan podran recuperar la normalitat.
Una crida a la solidaritat i al compromís
La tornada a les aules musicals després de la catàstrofe no és només un gest educatiu: és també un senyal de resiliència i de confiança en el futur. La FSMCV vol que esta campanya servisca per a animar noves matrícules i, sobretot, per a recordar que cada alumne que entra a una escola de música és un músic potencial, un membre més d’una comunitat que vertebra el nostre territori.
“Les escoles de música són la base del futur de la FSMCV”
“Quan torna l’alumnat, torna el batec de les bandes i de les nostres societats”, assenyala González. “I això és el que ens permet mirar al futur amb esperança. Les escoles de música són molt més que un lloc d’aprenentatge: són espais de convivència, de transmissió de valors i de cohesió social. Per això, continuar invertint en elles és invertir en el futur cultural i educatiu de la nostra terra”.
