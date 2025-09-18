‘Pegar voltes al nano' amb Israel
No es pren una solució respecte als crims contra la humanitat perpetrats pel govern israelià. El món continua ‘pegant voltes al nano’ i no actua
La capacitat racional no funciona sempre. A més, quan utilitzem el cap, a vegades, tampoc no som efectius. Perdem temps pensant un tema i no actuem. Amb la missió d’il·lustrar la situació, tenim la locució verbal ‘pegar voltes al nano’. Significa que cavil·lem intensament un tema. Està bé fer-ho, però sense oblidar que si no prenem una decisió acabem per caure en un bucle estèril.
La paraula ‘voltes’ es relaciona amb ‘vegada’, encara que en l’expressió ‘pegar voltes al nano’ suposa una repetició constant. Reconec que m’encisa eixe nom femení quan s’empra en l’esport. He crescut vinculant-lo amb l’atletisme popular. El practique des de fa anys. Per tant, soc un reivindicador nat del terme ‘volta a peu’. El preferisc a d’altres com la 5K o 10K. Tornant a la locució protagonista, diré que no m’agrada massa l’associació amb ‘nano’. Tot i que té un sentit afectuós, també es relaciona de manera despectiva amb persones que presenten cert trastorn patològic.
No es pren una solució respecte als crims contra la humanitat perpetrats pel govern israelià. El món continua ‘pegant voltes al nano’ i no actua. Els interessos econòmics i sociopolítics frenen la presa d’una actitud contundent. Ho he reivindicat en diferents articles. En els esdeveniments esportius i culturals, es ‘pega voltes al nano’. No es pren cap determinació. Es diu que estos no han de polititzar-se. En el cas del conflicte rus-ucraïnés, no es dubtà a fer-ho. Tots i totes ho aplaudirem. Per això, no és tan anormal que la societat reaccione per damunt dels governs, com en el cas de la “Volta ciclista”. Li ha dit a les autoritats i organismes esportius que no val tot. Un equip ciclista proisraelià, per molts diners que aporte, no es pot tolerar en una activitat mentre continue matant. Així i tot, soc contrari a posar en risc ciclistes. Trobe que el govern podia haver intentat l’entrada d’eixe equip en la Volta. S’hagueren evitat escenes desagradables. La resolució era més efectiva que posteriorment donar suport als manifestants. Passat tot, em pregunte si una final de futbol haguera sigut suspesa.
En definitiva, no passa res que preocupe alguna cosa i s’haja de ‘pegar voltes al nano’, encara que millor no allargar-ho excessivament. Podem ser testimonis de com s’apaga el foc mirant les flames, però si no el frenem solament arreplegarem les cendres del que quede.
