La claraboia
Jesús Moncada vint anys després
Vint anys després de la mort, l’escriptor de Mequinensa renaix de les aigües del riu Ebre amb la relectura de la seua obra mestra Camí de sirga, traduïda al castellà
Vint anys després de la mort, l’escriptor de Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent, província de Saragossa), Jesús Moncada (1941-2005) renaix de les aigües del riu Ebre amb la relectura de la seua obra mestra Camí de sirga (La Magrana, 1988), traduïda al castellà per Anagrama. La primera impressió és d’humilitat i admiració davant una novel·la que és com una rufaga que ens porta al pensament un espai i uns personatges que no sabem si veritablement ixen de la imaginació com espectres de la memòria o han sigut tan reals com la vida mateixa. Qui sap si en la confluència entre un món i l’altre naix l’autèntica literatura.
Són els misteris d’un poble enderrocat i cobert per les aigües de dos embassaments l’any 1970, el de Mequinensa i el de Riba-roja, que Jesús Moncada va convertir en una de les novel·les de referència de la literatura catalana, traduïda a més de vint idiomes, i el van fer candidat al Premi Nobel de Literatura.
L’autor, com en el cas de Juan Rulfo i Pedro Páramo, o García Márquez i Macondo, o el mateix William Faulkner, o fins i tot el James Joyce de Dublinesos, demostra una capacitat d’escorcollar en la memòria col·lectiva com un explorador de l’inconscient que trau a la llum personatges de ficció que es rebel·len per la seua presumpta carnalitat humana: un espai, una cultura, una societat que el lector percep clara, però, al capdavall, naix de les boires oblidadisses del passat. Habilitats creadores que només el talent d’un gran escriptor és capaç de fer surar a la superfície de les aigües.
Sense perdre la realitat més profana i popular, la taverna, la barberia, la sala de festes, els miners del lignit (carbó), els llaüters (els peons de les embarcacions genuïnes), la paròdia de l’aristocràcia i l’església, Moncada fa una immersió en la història que converteix Mequinensa en una referència també col·lectiva.
La guerra del francés, les guerres carlines, la Primera Guerra Mundial, la guerra del Marroc, la Guerra Civil Espanyola, sembla que aquell poble cobert per les aigües de tres rius (Ebre, Segre i Cinca) de poc més de dos mil habitants ha estat tocat per la història a través de les vivències que acompanyen als personatges, i com a tal, submergides al fons de l’embassament. Vint anys després de la seua mort, el camí literari de Jesús Moncada roman més viu que mai.
