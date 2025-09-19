La Universitat de València inaugura la programació de Cultura als Campus amb dues exposicions sobre la dana
Les mostres posen el focus en el paper de les dones en la preservació de la memòria i en la reflexió social sobre l’ocupació del territori
La Universitat de València inaugura la temporada d’exposicions del programa Cultura als Campus del Vicerectorat de Cultura i Societat amb dues propostes fotogràfiques que, des de mirades complementàries, exploren les conseqüències de la dana ocorreguda el passat octubre. Totes dues mostres, situades al campus dels Tarongers, es realitzen de manera col·laborativa amb la Facultat de Ciències Socials i la Biblioteca de Socials, i reflecteixen el compromís de la institució amb aquesta tragèdia.
La primera, 'Memòries des de l’andana: dones, àlbums i patrimonis oblidats', s’inaugura divendres 19 de setembre, a les 13 hores, a la Sala Manuela Ballester de la Facultat de Ciències Socials. La segona, 'Les escriptures de l’aigua. Una mirada social de la dana 29-10-2024', obrirà les portes dimarts 23 de setembre, a les 19 hores, al hall de la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians.
Dones com a custòdies de la memòria
'Memòries des de l’andana: dones, àlbums i patrimonis oblidats' ret homenatge a les dones com a principals garants del patrimoni familiar, la cura i transmissió de records que conformen la memòria col·lectiva. La mostra està comissariada per un equip interdisciplinari impulsat des de l’àrea d’Antropologia Social de la UV i integrat per Teresa Vicente, Alejandra Nieto, Ángela Calero, Miquel A. Ruiz, Pablo Santamarina, Ángela Aroca i Beatriz Santamarina.
Aquesta exposició va sorgir del projecte ‘Etnografia d’emergència. Memòries, narratives, pràctiques i estratègies davant la dana de València’, codirigit per Beatriz Santamarina, catedràtica d’Antropologia Social UV, i Teresa Vicente, també professora de la UV, a través del qual van recollir testimoniatges, entrevistes i imatges als escenaris afectats per la dana durant 10 mesos. El projecte ha estat distingit recentment amb una R+D del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tindrà continuïtat durant els pròxims tres anys (B.Santamarina/A.Moncusí).
L’exposició està estructurada en dues seccions. La primera, 'Custòdies de la memòria', visibilitza el paper de les dones en la preservació de fotografies, cartes i documents personals, veritables “tresors” que enllacen generacions. La segona, 'Salvaguardant el patrimoni col·lectiu', es centra en el treball de rescat després de la dana, protagonitzat majoritàriament per dones voluntàries i tècniques des dels laboratoris de la UV #Salvemlesfotografies en diferents municipis (Torrent, Algemesí, Utiel, Burjassot, Alfafar, Alaquàs i l’assecador municipal del Saler). L’exposició és un projecte etnogràfic que combina imatges i fragments d'entrevistes, podrà visitar-se gratuïtament fins al 31 d’octubre.
Les escriptures de l’aigua: una mirada crítica al territori
L’exposició 'Les escriptures de l’aigua. Una mirada social de la dana 29-10-2024', comissariada pel catedràtic UV Antonio Ariño, reuneix al voltant de 80 fotografies de José Luis Cueto Lominchar, Mario Rabasco i Ana María Martínez Gorostiza. Sota la metàfora popular “les escriptures de l’aigua”, la mostra planteja un debat sobre l’ocupació del territori, els models de desenvolupament i l’impacte del canvi climàtic.
Amb un enfocament gairebé forense, l’equip, acompanyat, a vegades d’enginyers, ha recorregut llits i localitats afectades per a documentar la devastació de cultius, habitatges i infraestructures, així com les petjades de contaminació que romanen en el paisatge.
L’exposició, que podrà visitar-se fins al 10 de novembre, "alerta de la necessitat urgent d’un canvi de paradigma en la gestió del territori i la prevenció de riscos". Amb aquesta mostra s’inaugura a més un nou espai de programació cultural obert a la comunitat universitària i societat al hall de la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians. Aquesta exposició s’integra al marc del projecte Paraula Viva, una biblioteca humana que donarà veu a testimoniatges i memòries i que tindrà la seua primera edició a la tardor de 2025, dedicada a la dana.
