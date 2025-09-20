Et vull
Aferrem-nos de manera habitual, al llenguatge de l’estima. Rebaixaria a ultrança l’horror social que ens embolcalla
Segons diuen, moltes persones majors destaquen que si se’ls presentara l’oportunitat de tornar a començar a viure, canviarien coses. Per exemple, fugirien de l’excés de treball i de l’estrés que els ha arrabassat tones de felicitat; de la falta d’educació, a la qual un bon grapat no ha tingut accés per qüestions familiars o econòmiques; de la manca de llibertat, autorestringida, un dia sí l’altre també, per la por al què diran, etc... Tanmateix, hi ha una ànsia de la qual es penedeixen amb total contundència: no haver manifestat amb més freqüència l’afecte que han sentit, no solament als éssers de vincle estret, com alguns membres de la família o amistats de sempre, sinó també a qualsevol que les incidències de la vida ens posen afortunadament al camí, encara que fora efímer.
Atordeix que considerem haver limitat les nostres mostres d’afectivitat durant dècades, però és cert que sovint, a despit de comptar amb la gent que volem per damunt de tot i per a quasi tot, n’arribem a oblidar l’essència natural, la raó de l’inici i de la fidelitat: l’amor. Com que aquestes presències rellevants, amb el temps i les circumstàncies, s’han convertit per a nosaltres en un ingredient incondicional de l’existència, la rutina apegalosa del dia a dia de vegades ens les acantona i ens dediquem a resseguir altres dolceses forasteres.
Ho hauríem de demostrar de manera més assídua. Em referisc al fet d’evocar a qui estimes que l’estimes i, siga qui siga i com siga, agrair-li a tothora el pas que et marca. Un simple “Et vull” a qui t’acompanya en l’horari i l’agenda de la vida; una abraçada serena però ben amarrada; diluir ofenses verbals en oceans de paraules tendres; escoltar amb atenció el lament alié; acaronar una galta; emergir amb un detall inesperat... sempre han sigut accions que han revivificat els lligams emocionals. La inversió és modesta; el premi, en canvi, terriblement poderós. Aferrem-nos de manera habitual, al llenguatge de l’estima. Rebaixaria a ultrança l’horror social que ens embolcalla i retrucaria a les amargors vomitades pels qui pretenen mantenir un món repugnant. No oblidem que ens cal valorar, a cada instant, la felicitat de qui ens poetitza la vida.
