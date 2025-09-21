Turisme de guerra
Acabe de veure per la televisió, en un informatiu, que a Israel, s'ha posat de moda fer "turisme de guerra". Sembla que agafen a la gent -als "turistes"- i els porten a un lloc determinat des d'on es pot veure amb telescopis o prismàtics -és la sensació que m'ha fet, en mirar la pantalla- com les forces armades del que es considera el poble escollit per Déu bombardeja edificis i territoris de la franja de Gaza. Cada impacte d'un míssil o d'una bomba és celebrat amb alegria pels espectadors.
Faig el punt i a part perquè necessite respirar i pensar bé el que vaig a escriure ara. De fet, considere que amb el que acabe de dir ja n'hi ha més que suficient per fer reflexionar al lector. La guerra és un del pitjors mals que pot assotar a una població. La guerra és, amb escreix, la pitjor de les maquinàries de destrucció que ha inventat l'home. Ens rebaixa a una categoria infrahumana que és degradant i de la qual qualsevol persona civilitzada hauria de fugir. Per desgràcia, sabem que això no és així i que cíclicament, la guerra apareix en les nostres societats: més pròxima o més llunya, és igual de maligna i causa tant de dolor, tanta desolació i tanta tristesa, que és difícil poder ponderar-la correctament. La mort, les malalties, la sensació de desesperació i d'impotència que deu ser omnipresent en qui pateix una guerra, poc o gens ho podem imaginar els qui no n'hem passada cap -per fortuna.
Fer turisme de guerra em sembla, per tant, una abominació pitjor encara que anar al front. si u va al front, se suposa que va perquè defensa alguna cosa o perquè l'han cridat a files i no pot escapar. Però anar a veure com es massacra i es consuma el genocidi de part del poble palestí és, sense més possibilitat de rebaixar el to, repugnant. Més encara quan aquelles persones que far ara aquesta mena de turisme poden ser descendents dels qui es lliuraren de l'holocaust dels nazis.
Tot se'm fa difícil d'expressar, en un paper com aquest. Són tantes les reflexions que hauríem de fer, sobre la inhumanitat d'algunes persones -no dic, ni molt menys, que tots els israelians siguen així, evidentment!-, que no sé ni per on començar. L'assassinat de qualsevol ésser humà és un fet indigne de qui el comet. És reprovable i ha de ser punible. Les societats ens hem dotat d'unes lleis per acomplir-les i per respectar-les. Un ésser humà que canta i balla, alegre, davant la mort d'un seu congènere -tant se val el color de la pell o la religió de l'altre-, és, senzillament, impossible d'assumir en aquests temps. És quelcom que repugna a la intel·ligència. Un genocidi no pot practicar-se i, damunt, convertir-se en un espectacle. Quina tristesa de món, deixarem!
