Qüestionari bibliotecari: Natacha Granero Estruch
Natacha Granero Estruch és tècnica auxiliar de Biblioteca a Biblioteques Gandia
Maria Palau Galdón
El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.
Els llibres més prestats en valencià són, sense cap dubte, els infantils, sent el top 1 'Daniela la pirata', de Susanna Isern (Nube Ocho), i pel que fa a literatura per a adults, 'La plaça del diamant', de Mercè Rodoreda (Bromera), i 'No hi havia a València'..., de Mercè Climent (Sembra Llibres).
Un llibre que recomanes per a club de lectura.
'Casada i callada', d’Emma Zafón (Empúries). Amb una forma d’escriure molt particular i propera, aquesta és la història de tantes dones d’una generació on la il·lusió de casar-se i formar una família es veu ferida de mort front el masclisme i la violència domèstica.
Un llibre valencià que sempre recomanes.
'Història d’un piano', de Ramon Gener (Columna). Un llibre apassionant que narra la biografia del piano de cua Grotrian-Steinweg de 1915, amb número de sèrie 31887 a través de la història d’Europa en una època determinada.
Quin llibre estàs llegint ara mateix?
'La Biblioteca de París', de Janet Skeslien Charles (Salamandra), que estic a punt d’acabar i ja tinc preparat el pròxim, de la mateixa escriptora: Las bibliotecarias del frente (Navona).
Quina és la primera lectura que recordes?
Tots els de Los cinco, 'Los siete secretos', 'Torres de Malory', 'Santa Clara'... d’Enid Blyton. Esperava amb moltes ganes que arribara el diumenge. La meua iaia em donara una xicoteta pagueta, i després de la catequesi, anava al quiosc enfront de l’església Sant Nicolau (al Grau, Gandia) a comprar-me un. El mateix diumenge el finiquitava.
Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
L’habitació, poc abans d’apagar la llum, és el meu moment de pau i tranquil·litat psíquica i física.
Quina és la teua editorial de referència?
Per exemple, Blackie Books, Anagrama, Bromera i Sembra Llibres.
La teua biblioteca personal està organitzada?
Al meu gust, per tamany i temàtica “grosso modo”.
De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
De segur que estaria en algun camp relacionat amb la cultura, perquè també soc gestora cultural, i vaig estar a no res d’estudiar Història de l’Art. Tema pendent.
