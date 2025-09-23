Tardor i por
A poc més d’un mes per a fer l’any, les ferides de la riuada no han tancat.
Mentre escric canvia l’oratge i la basca que ens ha acompanyat tot l’estiu sembla haver vist el calendari i sap que, amb la tardor que entrava dilluns, ella ha de marxar a enviscar altres pells. L’alenada que ens permet però, no ens arriba a buidar de tot els pulmons, encongits encara per la por que l'estiuet de Sant Miquel s’assemble massa a l’estiu tòrrid que no ens abandona des de Sant Joan i encara més per la por que la pluja no siga benigna sinó immisericorde.
A poc més d’un mes per a fer l’any, les ferides de la riuada no han tancat. Les cicatrius són encara tendres i algunes romanen encara obertes, malgrat el desig –humà i del tot comprensible– de voler oblidar. Mire Algemesí, el meu poble, i m’imagine Catarroja, l’Alcúdia, Paiporta, Aldaia, la Torre… La dignitat de les fronteres netes i el fang que encara suma entre les rajoles.
Vora un any i encara tant per fer! Trafiquem amb noms d’obrers, llanterners, electricistes i pintors. Qui té un conegut paleta té un tresor. Qui té un fuster –Ai, qui té un fuster! Eixe es bateja dos vegades. Fa quaranta-un anys, la pantanada d’octubre de 1982 arribà al metre i mig a ma casa. Uns fusters d’Alfafar s’emportaren els mobles i al desembre ens els tornaren restaurats. Els va sorprendre que haguérem posat el Naixement amb tant de malany que teníem; ma mare els digué que per això mateix necessitàvem l’alegria de Nadal més que mai. Tindre armari, llit, taula i cadires nets i endreçats fou com si hagueren arribat els Reis d’Orient abans d’hora.
La dana ens ha mostrat la cara amable i solidària de la societat. El poble ha fet donacions que han permés redreçar comerços, casals fallers o societats musicals però també ha mostrat la importància dels servicis públics, de reconstruir des de l’àmbit públic. Les ajudes i subvencions de l’administració no plouen del cel, sinó que ixen dels pressupostos, dels impostos que paguem tots. Dir que només el poble salva al poble és injust i perillós. Tot i que de la burocràcia, en un temps on només cal creuar les dades, ens podíem haver lliurat.
Mentre escric em salta l’avís de l’app Alarma de pluja i em pose a tremolar. Ja sé que hem aprés molt poc de tot el que ha passat, espere que la pluja sí que haja anat a escola i sàpia ploure.
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- Venden por un millón y medio un dúplex de 225 metros en el nuevo rascacielos de Valencia
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Crece la población sin hogar en Orriols: 'Los alquileres están imposibles
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7