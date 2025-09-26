El MUPA recupera 192 palmitos afectats per la dana
La Diputació de València i diverses empreses participen en els treballs de restauració del patrimoni del museu d’Aldaia
La inundació pel desbordament del barranc de la Saleta el 29 d’octubre de 2024 va ocasionar greus danys materials en el Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA), afectant de gran manera la col·lecció permanent de ventalls així com la museografia i el mobiliari de la planta baixa, on l’aigua va arribar a una quota de 1,20 metres. L’avinguda d’aigua va impactar també en la primera planta del museu a causa de la forta humitat que impregnà tot el MUPA. El museu roman temporalment tancat a l’espera d’una rehabilitació arquitectònica integral de la planta baixa.
Després de la inundació, el Servei de Cultura va procedir a l’evacuació immediata de tota la col·lecció permanent del museu. La col·lecció salvada es va dipositar en el TAMA on es va crear un taller de recuperació de palmitos en la Sala Bacus. Igualment, es va posar fora de perill l’exposició temporal “Domènec Calvo, 70 anys pinzellant el vent i musicant la vida”, que va ser inaugurada el 10 de juliol de 2024 i estava prevista que estiguera oberta al MUPA fins al 31 d’octubre. Les peces de dita mostra han sigut tornades al seu propietari.
Les aigües de fang van soscavar la col·lecció permanent del MUPA, formada per 847 peces abans de la dana. Únicament 490 palmitos van eixir benparats i no van sofrir cap dany, però com a contrapunt resultaren altament danyats o desapareguts per la força de l’aigua 165 ventalls (el 19,4% de la col·lecció), mentre que 222 peces patiren desperfectes parcials que s’han pogut reparar gràcies a un meticulós treball de restauració dut a terme per professionals en la matèria.
En el taller de recuperació de la Sala Bacus s’ha procedit a l’assecament dels palmitos salvats, alhora que s’han seleccionat les peces danyades per a dur-les a restaurar. També s’han emmagatzemat i dipositat els palmitos secs i nets en un espai municipal segur fins a la reobertura del MUPA.
Col·laboració de la Diputació de València
Els treballs de restauració de les peces s’estan realitzant en quatre lots. En primer lloc, la part més voluminosa (118 palmitos), s’està fent als tallers de restauració de L’ETNO y Museu de Prehistoria. Els directors d’ambdós museus, Joan Seguí i María Jesús de Pedro, respectivament, han afavorit els treballs de restauració en aquestes instal·lacions per a retornar els ventalls a seu estat original. Els treballs propis de restauració en aquests dos museus els està realitzant de manera voluntària i altruista Ana Serrano Prats, restauradora experta en palmitos de teixit i tècnica de museus al Museu Històric Militar de València. Els treballs d’Ana Serrano consisteixen en l’eliminació del fang i estabilització dels materials de cada palmito, l’aspirat, la neteja del ventall aplicada amb hisop, la consolidació per cosit o adhesió en el cas de països tèxtils i la reconstrucció de varetatges amb materials discernibles de l'original. I pel que fa als palmitos de país de plomes, la realització d’una neteja i rehidratació aplicada per nebulització. A data d’avui tenim ja 61 palmitos totalment restaurats, mentre que altres 57 estan en fase de restauració
En segon lloc, s’ha dut un lot de 65 palmitos amb varetatges danyats a Abanicos Blay Villa d’Aldaia, taller de palmiters especialitzat en ventalls de nacre i tot tipus de varetatges elaborats amb materials nobles, així com en la restauració de palmitos històrics. Els treballs de restauració s’han centrat en la reparació i reconstrucció de varetatges trencats. Aquests 65 palmitos ja estan restaurats.
La tercera part de la restauració consisteix en la recuperació d’un conjunt de maquinària del palmito i mobiliari antic de fusta greument danyats per la DANA. Es tracta de cinc caladores manuals de varetatges de palmitos i tres mobles d’antics de tallers palmiters. Els treballs de restauració, ja acabats, els han realitzat els restauradors Marta Tárrega i Víctor Manuel Rivas, ambdós professors del Centre d’Arts i Oficis d’Aldaia. La restauració de les caladores s’ha focalitzat en la neteja general de fang sense eliminar pàtina d'antiguitat, la reparació de trencaments, el tractament antifongs i contra insectes xilòfags, la consolidació de parts afeblides, la neteja d'elements metàl·lics, la reposició d'afegits no originals en mal estat i la protecció de tota la superfície amb vernís protector.
Un quart lot de 39 palmitos altament danyats s’han dut a restaurar a Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, centre que en aquests moments està analitzant les possibilitats restauració i recuperació que tenen aquestes peces. Els treballs continuen.
Fundació Hortensia Herrero
La Fundació Hortensia Herrero ha donat 20.000 euros amb els quals s’ha pogut restablir la museografia destrossada per la inundació de l’espai “L’art de varetatge del palmito”, situat en la planta baixa, alhora que s’han adquirit 15 palmitos històrics dels segle XIX i principis del segle XX que han servit per a restituir una part de la col·lecció destruïda per les aigües. Es tracta de palmitos d’estils Neoclàssic Anglés, Restauració i II Imperi Francès, Ferrandí i Isabelí espanyol i Modernista valencià. La FHH ha pagat directament a les empreses proveïdores d’aquests serveis.
