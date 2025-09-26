La claraboia
Nou elogi de l’imbècil
Pino Aprile sosté la teoria que la intel·ligència ens ha salvat de l’extinció i ha sigut motor dels canvis de la humanitat que ens ha fet com som.
És un llibre de gran èxit i molta seducció per l’actualitat del que planteja del periodista italià Pino Aprile (Gioia del Colle, 1950) publicat en castellà per Gatopardo Ediciones. Essencialment, amb una retòrica cínica però atractiva per la seua perspicàcia, Pino Aprile sosté la teoria que la intel·ligència ens ha salvat de l’extinció i ha sigut motor dels canvis de la humanitat que ens ha fet com som. Però, una vegada la supervivència de l’Homo sapiens ha estat assegurada, ha deixat pas a l’estupidesa i ens pot abocar fins i tot a l’extinció.
Els millors sempre estan en l’oposició i el poder sempre intenta combatre la intel·ligència i si és possible destruir-la. A hores d’ara la selecció natural, arribat a este punt evolutiu, tendeix a desenvolupar l’estupidesa i els imbècils estan llestos i preparats per al canvi i aprofitar l’avantatge. El món està fet a mesura dels necis, que són els qui controlen el poder, ben lluny dels valors d’equilibri, tolerància, generositat i saviesa. És el principi de Peter, ascendir fins a arribar a ser un inepte complet.
Ara per ara, la lectura és un acte revolucionari, això ho dic jo, per molt que la influencer Maria Pombo ens diga que no som millors per llegir. Haurem d’acceptar que la incultura està de moda i que la vulgaritat genera més glamur que la mateixa intel·ligència. Aprile, que al llarg del llibre contrasta les seues opinions amb la de dos reputats científics, ens diu que els sistemes jeràrquics tendeixen a donar la responsabilitat als imbècils i apartar a les persones intel·ligents perquè no són gregàries i sempre comporten problemes. I la veritat és que esta premissa sembla bàsicament científica: només cal donar una ullada al món de la política per contrastar la hipòtesi.
D’altra banda, també està l’espècie dels mediocres, que són aquells que només veuen fins on arriba la punta del nas, una mirada buida, tancada en ella mateixa, sense humilitat ni generositat, sempre atenta a les prebendes del poder o la satisfacció del propi interés. Són els temps que corren, i parlar d’oïdes o deixar-se dur per la plaga de l’endogàmia i les autoreferències sense prestar atenció a allò que tenim al voltant s’ha convertit en un costum bastant habitual. ¿Queda algú que escolte amb generositat més enllà d’on acaba el seu nas? Qui sap, igual Pino Aprile ha encertat amb el diagnòstic del nou imbècil.
