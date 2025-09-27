Cartes a Seràpia I
Terra santa o de dimoni
Contradicció de tenir una terra que diem Santa, però que està sent sistemàticament profanada per la guerra
Amiga Seràpia, si vales, bene est, ego valeo. Comence aquesta sèrie de cartes que t’escriuré quinzenalment, comentarem xafardejos, criticarem els polítics, tant indígenes com colonials, i ens arriscarem, encara més, en les qüestions espinoses de Trump, Putin, etc. Avui comencem per Netanjahu i el seu govern de fanàtics d’extrema dreta, animats per Trump a fer una neteja ètnica, ara en Gaza i després Cisjordània. La idea del fantasma de Trump és convertir tota la franja en un Miami o siga que es tracta d’una maniobra immobiliària supermilionària, que se farà a costa dels palestins, que continuaran sent massacrats per Israel, fins que desapareguen del mapa.
Tu i jo sempre hem manifestat el nostre compromís amb les víctimes de l’Holocaust i la nostra repulsa més absoluta als nazis i per això podem acusar Netanjahu de fer als palestins el mateix que els feren a ells els nazis. Per això ara donem suport a la causa palestina i rebutgem el sionisme fanàtic de l’extrema dreta israelita. Nosaltres no hem canviat d’actitud i sempre estem a favor dels febles i en contra dels poders tenebrosos, tant religiosos com polítics, i estem alineats amb els jueus no sionistes que si que estan d’acord amb la co-existència de dos estats, convivint en el mateix territori. En aquella terra no caben altres solucions: o aquella terra és santa i triomfa la pau o està en mans de Satanàs i en guerra permanent.
En altre moment posàrem en evidència les contradiccions de la coincidència en un espai tan exigu, de tres déus que són el mateix déu amb tres noms distints, o siga que hi coexisteixen les tres religions monoteistes en un mateix territori i si ho poden fer els tres Déus, per què no han de fer-ho també els homes? Tota aquesta tramoia demostra que el que hi ha en realitat no és un conflicte de religions, sinó interessos polítics i econòmics, concretament de la indústria armamentística nord-americana.
La contradicció de tenir una terra que diem Santa, però que està sent sistemàticament profanada per la guerra i la contradicció que dos pobles que tenen aquesta terra com la seua pàtria i que haurien de conviure en pau, no ho puguen fer i que aquests dos pobles monoteistes creguen en un únic i mateix Déu (dit Yhavé o Al·là) i encara més, que s’hi afegisca un tercer Déu, el cristià, i que malgrat tanta presència divina aquella terra estiga permanentment en guerra, més que una contradicció és una maledicció i això hauria de fer pensar als respectius jerarques religiosos que Satanàs ha trobat l’oportunitat per al seu gran sacrilegi i que compta amb la participació dels respectius cleros, inclòs el cristià i especialment del Vaticà. Amiga Sera, com diuen al poble: estem fotuts i arrimats al marge! Cuida’t. Una abraçada.
