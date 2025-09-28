A ritme de banda
La FSMCV impulsa el primer curs de funció directiva per a escoles de música i dansa
Un títol obligatori per a dirigir escoles, amb més de 300 preinscrits fins a la data i inscripció oberta fins al 17 d’octubre
El Centre d’Estudis de la FSMCV obri el curs acadèmic 2025-2026 amb una novetat que marca un punt d’inflexió: el "Curs de Funció Directiva d’Escoles de Música i Dansa: organització i gestió", la primera edició d’una formació molt demandada pel professorat i pels equips directius de les escoles. Segons la normativa de la Generalitat Valenciana, esta acreditació és requisit per a exercir la direcció d’escoles de música i dansa; per això la FSMCV posa en marxa un itinerari 100% online (via Plataforma Moodle FSMCV), del 17 de novembre de 2025 al 13 de març de 2026, amb 60 hores de durada i un cost simbòlic de 30 euros (matrícula, materials i certificat).
Davant l’alta demanda -més de 300 persones preinscrites-, la Federació estudia oferir més d’una edició en el mateix curs acadèmic. El termini d’inscripció finalitza el 17 d’octubre de 2025 (23:59 h) i les places -100 per edició- s’atorguen per rigorós ordre d’entrada de sol·licituds.
El programa combina marc legal, organització acadèmica, gestió administrativa i econòmica i competències de lideratge i avaluació, amb un professorat expert: Remigi Morant, M. Mar Bernabé i Adolf Murillo (Universitat de València), Leandro L. Vilató (advocat, gestió laboral i econòmica) i Carolina Blasco (lideratge i avaluació). En finalitzar, l’alumnat rebrà diploma acreditatiu i, en el cas del professorat de centres autoritzats, conservatoris, escoles de música o centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana -o graduats inscrits en borses de treball de la Conselleria-, obtindrà certificació oficial de la Conselleria d’Educació. Les persones admeses disposaran de 3 dies per efectuar la transferència i remetre el comprovant a centredestudis@fsmcv.org.
Una oferta que respon a necessitats reals del professorat
La proposta del Centre d’Estudis per a 2025-2026 s’estén més enllà de la funció directiva, amb cursos dissenyats per a necessitats concretes de les escoles i del professorat federat. Del 19 de gener al 24 d’abril de 2026 tindrà lloc Millora de la competència digital per al professorat de les escoles de música i els centres autoritzats, impartit per Remigi Morant i Jesús Debón (40 h, online). Del 9 de febrer al 30 d’abril de 2026, Carolina Blasco conduirà L’avaluació de les assignatures instrumentals en les ensenyances musicals (online). Finalment, del 4 de maig al 28 de juny de 2026, M. Mar Bernabé, Enrique Hernándis i Kiko Berenguer Torres impartiran Atenció a la diversitat funcional en les escoles de música i centres autoritzats, amb sessions virtuals i pràctiques a l’Alqueria Julià – Casa de la Música.
Qualitat, professionalització i impacte en el territori
Amb esta programació, la FSMCV reforça una línia estratègica: professionalitzar la gestió de les escoles, millorar la qualitat educativa i dotar els centres de les eines que exigeix el present (compliment normatiu, planificació, avaluació, lideratge pedagògic, inclusió i digitalització). El Curs de Funció Directiva naix per a garantir que els projectes educatius de les societats musicals -vora 600 centres a la Comunitat Valenciana- avancen amb solidesa, alhora que s’alinea amb l’essència del nostre model: formació, participació i arrelament al territori.
L’aposta per la formació contínua té un impacte directe en l’aula, en les famílies i en l’ecosistema cultural local: millors equips directius i docents generen millors experiències d’aprenentatge, més retenció de l’alumnat i una transició més sòlida cap a bandes juvenils, orquestres i agrupacions de les societats musicals. En paraules de la Federació, el Centre d’Estudis és “una eina per assegurar la continuïtat generacional i la sostenibilitat del model valencià de societats musicals”.
