Opinió
Trump i Mazón
Fills de mortals, apareixen revestits d'un poder omnímode que els faculta per parlar de qualsevol cosa, sense no tenir idea de res.
Estem assistint, en els darrers temps, a l'exaltació dels polítics a la categoria de semi-deus, a la manera dels clàssics grecs. Fills de mortals -com tots nosaltres-, apareixen revestits d'un poder omnímode que els faculta per parlar de qualsevol cosa, sense -ben sovint- no tenir idea de res. És una activitat entretinguda, perquè moltes vegades fa la sensació que forma part d'una carrera descontrolada per veure qui la diu més grossa. I fem només, ara, una ullada rapidíssima a dos "insignes" de la política: des del que té un abast mundial, al nostre casolà i minúscul regne o país de les meravelles on vivim.
Mr. Donald Trump, president dels Estats Units d'Amèrica -i no únicament d'Amèrica, com els agrada denominar-se ells-, ara de fa poc ha adquirit el títol de doctor en medicina. O, per dir-ho millor, l'ha tornat a fer valdre amb una ocurrència més. El cas és que, si durant la pandèmia de la Covid-19 el seu gran èxit mundial va ser la recomanació d'ingerir lleixiu contra el virus, ara s'ha descarregat amb un atac contra el paracetamol, argumentant no sé quins desficacis que ni tan sols m'interessen.
El Molt Honorable Senyor President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, també s'ha afegit a aquesta moda d'adquirir coneixements en matèries diferents de les que els competeixen -no sé si en aquestes, també, el nostre president aprovaria, a la vista de com es va comportar el dia 29 d'octubre de l'any passat-, i ara és filòleg. De fet, ha anat deixant pistes amb el temps: que si el valencià no és català, que si el valencià ha de ser llengua europea, que si l'AVL és mala... i ara, la que de moment sembla més patètica: que els estudiants valencians no han de llegir autors catalans -tampoc mallorquins?- en les aules de secundària. El nivell d'imbecil·litat no pot ser més elevat, si s'afirma això convençut -cosa que no pressupose al nostre president-, ja que equivaldria a dir que els nostres estudiants no han de saber res de Miguel de Cervantes, ni de Lope de Vega, ni de La Celestina, ni del Cantar del Mío Cid... o el Lazarillo de Tormes, Gabriel Garcia Márquez, Juan Rulfo, Maria Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, i un llarguíssim etcètera d'autors que, usant l'espanyol, varen escriure obres magnífiques de la literatura en aquella llengua -que també s'ensenya en terres on parlem valencià, català i mallorquí.
Quines coses ens està tocant viure! I de més grosses que en veurem!
