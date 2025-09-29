Ressenya
Cartes i salut al segle XVI
Francesc Miró
Títol: Cartes i salut al segle XVI
Autor: Francesc Devesa i Jordà
Editorial: Publicacions de la Universitat de València
ISBN: 978-84-1118-444-1
Pàgines: 416
Preu: 19,50€
Molts llibres de naturalesa acadèmica sovint ensopeguen dues vegades amb la mateixa pedra. Massa còmodes en torres d'ivori, s’allunyen voluntàriament o involuntària dels seus lectors potencials amb exercicis genuflexos de proses rebuscades, referències creuades entre comunitats tancades d’estudiosos, i l’ús (i abús) del lèxic específic del camp d’estudi en qüestió. Per això, quan trobem un llibre acadèmic amb una sincera voluntat de sorprendre, el resultat senta doblement bé.
És el cas de 'Cartes i salut al segle XVI', escrit pel metge jubilat oliver, Francesc Devesa i Jordà. Un estudiós de la història de la salut al País Valencià, que l’any 2018 ja va publicar amb la Universitat de València el llibre 'Malalties i remeis. La salut en la correspondència de Francesc de Borja'. En aquest cas, l’autor analitza amb mirada crítica, i per moment tan sanament encuriosida que es descriuria com delectant, la correspondència entre la filla del Baró de Riba-roja, Hipòlita Roís de Liori, amb la seua pròpia filla Estefania de Requesens.
Estem, doncs, davant de la correspondència entre dues dones de l’alta noblesa, que demostra fins a quin punt les dones exercien de guaridores del seu entorn, preocupades per assumptes històricament feminitzats com els parts, les malalties, la salut, les cures i els afectes. Encara més, aquestes dues dones no només parlaven d’això: també dels negocis, les intrigues del poder i les lluites i guerres que produïen.
Francesc Devesa escriu des del coneixement però amb una democràtica voluntat d’accessibilitat molt allunyada de les torres d’ivori. I amb 'Cartes i salut al segle XVI' ens ofereix un magnífic retrat de l’època, del paper polític i públic de la dona, i de les dinàmiques de poder especialment en l’àmbit domèstic. Però, sobretot, de la dimensió que les cures i la salut han tingut en la nostra història, invisibilitzada pel simple fet d’haver-se exercit quasi sempre per part les dones. Fadrines, casades, matrones, servei, viudes, mares, filles, esposes o amants que han fet avançar la història perquè han guarit, perquè han tingut cura. Ens convé no oblidar-ho mai.
