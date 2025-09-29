Pedro F. Medina, nou president de l’AEPV: “La professionalització és entendre que si creix l’ecosistema editorial valencià, creix també tota la xarxa al voltant del llibre”
La nova junta directiva de l’Associació d’Editorials del País Valencià aposta per la renovació generacional i la diversitat de veus del sector
Maria Palau Galdón
El nou president de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), Pedro F. Medina, editor de Fandogamia, confia en “les ganes de treballar” d’una renovada junta directiva integrada en gran part per “una nova generació d'editores i editors que continuen tenint el mateix esperit de les darreres juntes, però amb noves idees al voltant de com funciona la indústria i la professionalització del sector”.
Què defineix la nova junta directiva de l’AEPV?
A l'AEPV tenim una junta amb continuïtat, però també amb renovació de veus. Per una banda, dos terços d'editorials presents a la junta continuen estant des de les darreres legislatures; però, per altra banda, més de la meitat són persones més joves que representen la diversitat de veus de l’edició valenciana i de les empreses menudes que n'hi ha al nostre sector. Hem tingut en compte la paritat i la participació de les editorials en valencià, entre altres factors, a l'hora de presentar una candidatura representativa, que va tindre una amplíssima acceptació.
Quins són els reptes d'aquesta nova Junta?
Les editorials tenim una visió de conjunt del sector del llibre i estem en contacte amb llibreries, distribuïdors, biblioteques, autors i autores, etc. Però ens hem de creure el nostre projecte. Som indústria i motor de l'ecosistema del llibre valencià i en valencià. En aquest sentit, treballem per la professionalització del sector, que passa per entendre que la nostra emprenedoria afavoreix tota la resta de la xarxa, i que les accions i millores que implantem en el nostre ecosistema editorial són millores que afavoreixen també al teixit autoral, de llibreries, de biblioteques... És a dir, si creix l’ecosistema editorial valencià, creix també tota la xarxa al voltant del llibre.
Així mateix, treballem per a guanyar rellevància social i comercial, hem de continuar expandint-nos internacionalment i hem de fer front a la regulació i control de la Intel·ligència Artificial generativa, perquè la defensa dels drets d’autor és la defensa de tot el sector del llibre.
Tot aquest teixit es va veure afectat per la Dana fa quasi un any. Com ha sigut la recuperació i en quin punt es troba el sector?
Vora el 50% de les editorials de l’AEPV es van veure afectades per la dana. Però afortunadament les ajudes a la reimpressió de la Generalitat Valenciana han estat un recolzament fonamental per a reprendre l'activitat ràpidament. I estem molt agraïts. També el Ministeri de Cultura va oferir ajudes a les editorials afectades. I hem rebut moltíssima solidaritat des de molts àmbits, en primer lloc, la solidaritat de tot el sector editorial espanyol canalitzada a través de CEDRO amb ajudes directes i indirectes; també des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic) i l’ajuda d’entitats com Harvard Club of Spain, la Fundació Horta Sud, entre d’altres, que ens han donat suport econòmic.
Cal destacar que aquesta crisi ha aprofitat per a la realització d’un estudi de la Universitat de València per a dimensionar els danys i plantejar un programa estratègic que catapulte el sector valencià cap al futur. En moments de crisi l’AEPV ha fet un bon treball transmetent les necessitats d’emergència a les institucions. I açò també legitima l’existència d'associacions com la nostra.
Poc després de la Dana vam conéixer que la Generalitat no havia convocat en temps i forma les ajudes ordinàries de difusió del llibre i la lectura. Finalment, es van comprometre a traure les ajudes. Com està ara la situació?
Després de la no convocatòria del 2024 de les ajudes a la difusió del llibre i la lectura, l'AEPV es va trobar en una situació econòmica delicada, com totes les organitzacions del sector del llibre. Per fer front a les obligacions, les nostres empreses van fer una derrama per a donar continuïtat a l'activitat, cosa que demostra la nostra confiança en el projecte.
Des d’aleshores, hem mantingut converses amb la Direcció General de Cultura per reprendre la convocatòria d'ajudes a la difusió, a la producció editorial i a la internacionalització per a l'any 2025 i sembla que la convocatòria és imminent. Estem en un procés de normalització del mecanisme d'aquestes ajudes, sobretot perquè les noves bases conduiran a procediments més curts en l'execució i resolució per als pròxims exercicis.
