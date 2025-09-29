Torna a València 'Yo soy 451', una distopia o el reflex de la societat contemporània
Del 2 al 5 d’octubre, una adaptació teatral del clàssic de la ciència-ficció de Ray Bradbury firmada per la Teta Calva obri el XV Cicle de Companyies Valencianes de Sala Russafa i convida el públic a mirar-se en el reflex d’un món on es perseguix el pensament crític i la lectura està prohibida
En complir un any de la seua estrena, l’últim espectacle que van crear junts María Cárdenas i Xavo Giménez torna al barri on va començar la seua marxa. 'Yo soy 451' inaugura el XV Cicle de Companyies Valencianes de Sala Russafa. Del 2 al 5 d’octubre podrà veure’s esta versió escènica de la novel·la 'Fahrenheit 451', una distopia escrita en els anys 50 per Ray Bradbury "que ha passat de ser un clàssic de la ciència-ficció a un espill en el qual mirar-se cada vegada amb més similituds", segons Sala Russafa.
L’espectacle ha obtingut el guardó a la millor interpretació masculina protagonista de teatre per a Giménez en els Premis AAPV (2025) i el Premi Millor Espectacle en la Mostra de Teatre d’Alcoi (2024) per a la Teta Calva. Narra la transformació que patix un bomber encarregat de la crema de llibres en una societat on l’Estat, "totpoderós", ha prohibit la lectura. "Amb l’afany de proporcionar el màxim hedonisme i entreteniment als seus membres, la societat contribuïx i celebra l’anul·lació de l’esperit crític. Però quan es neteja la llibreria d’una veïna, cau a les mans de Montag un llibre i, accidentalment, en llig una frase. A partir d’eixe moment, experimentarà una curiositat creixent que farà que veja amb uns altres ulls el seu món".
El procés creatiu de l’espectacle va coincidir amb l’última fase de la malaltia de Cárdenas, "per la qual cosa van buscar un format capaç d’adaptar-se a un calendari de treball flexible, amb assajos que podien veure’s interromputs". “El millor per a eixe moment de la companyia era crear un monòleg en el qual jo poguera portar tot el pes de la interpretació i ajustar-me a les necessitats, als temps de María. Però també vam triar reduir a l’essència el muntatge per a recrear l’ambient clandestí en el qual es desenrotlla la cultura en la novel·la original”, explica Giménez en referència a una posada en escena presidida per un bidó capaç de transformar-se gràcies a un intel·ligent joc de llums i on hi ha “un foc que calfa, però no crema”.
Al caliu d’eixa foguera —com ha ocorregut al voltant de tantes altres— es narra una història que convida a prendre consciència de fins a on pot arribar l’ésser humà quan s’anul·la la capacitat de pensament. “En una època en la qual estem saturats de pantalles i la velocitat de la informació cada vegada és més ràpida, optem per anar a l’essència de la comunicació, del fet escènic. Decidim evitar qualsevol element que poguera ser una distracció per a posar el fons per damunt de la forma. Volíem que el protagonista poguera mirar als ulls del públic, captar la seua atenció amb el poder del que se li està contant”, argumenta el dramaturg i intèrpret de 'Yo soy 451', per a qui la Sala Russafa oferix la proximitat amb els espectadors que buscaven gràcies a la disposició del seu pati de butaques, a escassos dos metres de l’escenari.
"Un espai al qual Giménez torna després d’haver presentat espectacles com 'Penev' i després d’un any de gira en el qual el tsunami de notícies, la guerra dialèctica, la polarització política i la superficialitat dels valors en les xarxes socials ha continuat creixent, acostant perillosament este món a la societat que descrivia Bradbury en la seua distopia", segons Sala Russafa. Potser per això, dins de l’excel·lent resposta dels espectadors i la crítica, l’obra connecta amb un públic inesperat: “hi ha molt d’interés per part dels jóvens. Molts han llegit la novel·la com a part del currículum acadèmic o connecten amb la crítica social que fa perquè són víctimes de l’excés de tecnologia, de l’intent d’anul·lar el sentit crític que 'Farenheit 451' porta a l’extrem, però que estem veient cada dia”, apunta Giménez sobre una proposta que reivindica el poder transformador de la cultura.
