Amadeu
Ara és ara, i ara és sempre. Amb sentiment de culpa o sense, el risc de l’oblit dialoga amb la victòria de la memòria, ve a recordar la impressionant novel·la personal L’anell del nibelung d’Amadeu Fabregat -el títol dels quatre drames de Richard Wagner és plural: dels nibelungs.
Quan la llegiràs, pots aprofitar per anar o tornar a una novel·la titulada Assaig d’aproximació a Falles folles fetes foc, referida a una ciutat de València, una “ciutat en foc” amb un notable “dèficit de Pàtria”, esbojarrada i presumptuosa. El mateix ciutadà literari allí es desdobla en el personatge de Lluís Montanyà, i ací en el del professor Ernest Millet. I ara, l’autor, el mestre i periodista Amadeu Fabregat, sempre viatger, ofereix unes memòries que s’encomanen a una certa biografia de la música. Amb precedents: la Fundació que duu el seu nom, organitzà un Festival d’Estiu a Torreblanca, des del 2012 -el darrer concert d’aquell primer any fou dirigit per Miquel Ortega, cognom que també duu el mestre de d’aquesta novel·la de nibelung.
Si els leitmotiven i els motius revelen una estructura que duu a la Tetralogia de Wagner, s’ajusten a la vivència de l’escriptura sense pauses de Marcel Proust, o siga del cicle memorial A la recerca del temps perdut -de jovenet, havia signat Fabregat certes crítiques i ressenyes periodístiques amb el pseudònim de Verdurin.
Així, en l’improperi descriptiu d’”una ciutat del llevant espanyol”, el protagonista vol i no pot assegurar amb el retorn, “l’esperança que la redempció era possible, per més desmesurada que hagués estat la seva culpa”. Parla, així, unpioner cansat des de l’exili moral d’una grisa i sàvia “ciutat del nord”, a la familiar ciutat de M., amb o sense la “renúncia a l’amor”, és a dir, a la vida.
Els deu dies de la memòria universal de la ciutat són el motiu de l’herència de la vida i la mort com a exili: fins a la caiguda del protagonista a l’andana de l’estació que a València s’anomena “del Nord”, per altres motius no cinematogràfics (i per cert, recordo l’Amadeu de fa anys, diria que amb gavardina blanca, presses, saviesa, i un rostre no dissemblant de la figura de Proust). Si seguírem la lògica, del temps perdu a Letemps retrouvé, la vida i la lectura, segons evidència tan ben escrita opinió d’Amadeu Fabregat el temps és la impossibilitat del retorn, però sobretot, de l’oblit.
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia