Festival de Tardor
Russafa Escènica tanca la XV edició amb un increment de públic i esgotant les localitats en 101 funcions
Un total de 5.350 persones han gaudit de la programació escènica i de les activitats paral·leles de la 15ena edició del festival
"Fer una ‘Pirueta amb doble salt mortal cap arrere’, el lema de la XV edició de Russafa Escènica-Festival de Tardor, sempre fa vertigen. Però l’alegria és màxima quan caus dempeus i reps el calor del públic". És el que sent l’organització d’aquesta iniciativa que el diumenge a la nit va tancar la seua programació i anuncià el palmarès dels dos guardons atorgats.
Una edició on s’han realitzat 193 funcions, 101 d’elles amb les entrades exhaurides. I s’han realitzat 12 activitats paral·leles de les que han gaudit 594 persones; 10 d'elles adreçades a professionals de les arts escèniques (com ara cursos d’escriptura o interpretació, trobades amb programadors, debats i taules de treball sectorials) de les que 9 han comptat amb aforament complet.
Ocupaciò del 83,4 %
El percentatge general d’ocupació ha sigut del 83,4 %, creixent 2,1 punts respecte a l’any passat. I s’han venut 5.222 entrades de les 6.429 que s’han tret a la venda per aquelles funcions que en requerien, segons l'organització.
Durant 11 dies, les arts escèniques han arribat a diversos barris de la ciutat de València, a teatres públics i privats com ara el TEM, La Mutant, La Rambleta, Sala Russafa o Sala Círculo, a més del CCCC, La Beneficència o la Nau 3 Ribes. També s’han transformat en escenaris del 17 al 28 de setembre botigues retro, acadèmies, immobiliàries, cafeteries, coworkings o restaurants, dins de la programació de peces breus a espais no convencionals del barri de Russafa, la més icònica del festival. "Unes representacions on el públic viu una experiència escènica marcada per la creativitat i la proximitat. Un format que atrau a creadors amb una trajectòria consolidada que volen tastar llenguatges nous i desafiar-se, però que sobre tot dona l’oportunitat de conèixer a artistes emergents", afegeixen.
“Cada any sentim la pressió de configurar una programació que estiga al nivell, al menys, del que hem aconseguit en les darreres edicions. Enguany, dels 23 espectacles que teníem, 16 eren estrenes absolutes. Així que has de confiar molt en els artistes que programes. Per a molts d’ells, Russafa Escènica és la seua primera experiència en la creació, escriptura o direcció d’escena. I la veritat és que, any rere any, ens trobem amb propostes molt interessants”, afirma Jerónimo Cornelles, director artístic del festival.
Per a ell, ·les arts escèniques valencianes tenen una base molt sòlida de professionals consolidats". “Però és que les noves generacions estan plenes de talent, de creativitat i de ganes de captar nous públics per a donar-li continuïtat al nostre teatre, circ i dansa”, asseguren des d’una organització que obri convocatòria cada mes de maig per a rebre candidatures amb les quals conformar la propera edició del festival. "I ho fan assumint un risc financer enorme, però plens d’entusiasme i convençuts de la tasca sectorial que realitzen com a plataforma de llançament per als artistes emergents", diuen. "Des de fa anys denuncien la precarietat a la què es veuen abocats i que es pot resumir en fets com què, en acabar aquesta edició, l’ordre d’ajudes de l’IVC de la que depèn el 47 % del pressupost executat encara no s’ha resolt".
Russafa Escènica ha comptat amb un equip de vora 140 persones on s’inclouen 71 professionals de les arts escèniques que han treballat dins d’una programació on ha tingut espai el teatre valencià, nacional i internacional. Una oferta escènica que al llarg de 2026 continuarà amb la gira autonòmica que faran els espectacles breus estrenats enguany gràcies al programa Via Escènica, vinculat al festival i on participen 10 municipis de la província de València: Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet i Rafelbunyol.
