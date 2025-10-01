Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una versió teatral de La barraca (1961)

Francesc de Paula Burguera ja en realitzà una adaptació teatral, i en valencià, que a hores d’ara continua inèdita.

Francesc de Paula Burguera (1928 2015)

Francesc de Paula Burguera (1928 2015) / Levante-EMV

Rafael Roca

Rafael Roca

València

El dimecres passat el diari Levante-EMV dedicà la contraportada a l’adaptació teatral de la novel·la La barraca, de Vicent Blasco Ibáñez, que, amb text de Marta Torres i direcció de Magüi Mira, s’ha representat en la sala Olympia de València. I ho feu amb el següent titular: «La barraca de Blasco Ibáñez se convierte por primera vez en teatro». En aquest sentit, sembla oportú recordar que, entre els anys 1960 i 1961, Francesc de Paula Burguera ja en realitzà una adaptació teatral, i en valencià, que a hores d’ara continua inèdita.

Ho explicà el mateix Burguera en 1991, en el transcurs de l’assaig titulat És més senzill encara: digueu-li Espanya. Hi asseverava que la idea d’adaptar La barraca al teatre va partir, en 1960, de Rafael Llorenç i Romaní, el director del Teatre Estudi de Lo Rat Penat. De seguida, Burguera, que ja acreditava una notable trajectòria dramàtica, es posà mans a l’obra. I, en febrer de 1961, la versió estava acabada. «De la direcció anava a encarregar-se el mateix Josep Maria Morera, que fins i tot havia començat ja a estudiar-ne el muntatge. I el protagonista seria Antoni Ferrandis, l’actor valencià que triomfava a Madrid, i que, en conèixer l’obra, va acceptar l’encàrrec d’interpretar-la, amb força il·lusió. Finalment, però, l’estrena no va ser possible per circumstàncies que ara no recorde ben bé. I La barraca es va quedar, oblidada, en qualsevol calaix. Tan oblidada que no he pogut trobar-la», rematava Burguera.

Amb posterioritat, de l’existència d’aquella adaptació es varen fer ressò, entre d’altres, Ferran Carbó –en l’article «Panoràmica del teatre valencià de postguerra» (1994)– i Antoni Ferrando –durant la laudatio que pronuncià en l’acte de lliurament de la Medalla de la Universitat de València a Burguera (1997). I, amb aquesta informació sota el braç, em vaig posar a buscar el text. I el vaig localitzar i en preparí l’edició i la vaig oferir a una prestigiosa editorial valenciana que, molt amablement, em comunicà que no n’estava interessada. Així que si alguna altra entitat editora del nord o del sud, de terra endins o de mar enllà, considera que la versió teatral de La barraca que elaborà Burguera pot resultar atractiva per als lectors actuals, doncs, ja ho sap.

