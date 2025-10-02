‘Com un drap brut’
L’insult extrem reflectix la frustració de qui no sap defendre raonablement els seus pensaments.
Hi ha moments que no desitjaríem viure. Tots i totes hem passat per alguna situació en la qual se’ns ha tractat malament. Si, a més, ho ha promogut algú que no esperàvem, encara ens hem sentit pitjor. La locució ‘com un drap brut’ definix el sentiment. Es produïx quan una persona es dirigix a una altra sense gens de consideració o inclús amb insults o improperis.
En l’any que acabí l’EGB, tinguí una experiència agra que va fer-me sentir ‘com un drap brut’. A casa, s’havia quedat a dormir un bon amic per a estudiar els exàmens finals. Una altra amistat va visitar-nos. Encara no entenc per què, sobtosament, començaren a burlar-se’n i a trencar-me objectes personals. Vaig trobar-me tan menyspreat que acabí per tirar-los de casa.
Trobe que el regidor del Cap i Casal Juan Carlos Caballero tractà ‘com un drap brut’ els anteriors gestors polítics de la festa fallera. Els ha acusat d’haver promogut unes “falles cutres”. Vaig ser membre de Junta Central Fallera quan estaven els antics governants. Feren actuacions que no compartia i unes altres que resultaren bones. Però, en totes, percebí que actuaven amb la il·lusió de millorar les falles. Podem discrepar-ne i manifestar-ho. Però, no és saludable fer política amb frases tan lletges.
En l’acte de l’elecció de les candidates a fallera major, celebrat en el Roig Arena, van haver moments molt destacats. No obstant això, pense que l’eixida d’una Senyera a l’escenari, coronada per una banda i amb un simple blau en l’altra, no es feu amb tacte. En part, potser inconscientment, el nostre símbol fou considerat ‘com un drap brut’. De segur, que es podria haver ofrenat amb una bandera més fidedigna. Emprant el lèxic del polític Caballero, s’ha de dir que va quedar una miqueta ”cutre”.
En estes últimes pluges torrencials els protocols han millorat, L’avís als mòbils ha arribat a temps. S’ha trobat a faltar que s’enviara una versió del text en valencià. En este cas, m’ha fet la sensació que s’ha considerat la llengua pròpia ‘com un drap brut’. Les institucions públiques no poden reivindicar que es menysprea el valencià si no l’utilitzen com pertoca.
En definitiva, desitge que ningú siga tractat ‘com un drap brut’. Eixa manera de dirigir-se a les persones és reprovable. L’insult extrem reflectix la frustració de qui no sap defendre raonablement els seus pensaments.
