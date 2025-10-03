La claraboia
Les emergències de Ricard Chulià
El sobiranisme que planteja Chulià és una alternativa ben documentada basada en números i realitats polítiques objectives
L’assaig de Ricard Chulià (Torrent, 1983) País Valencià. Eixida d’emergència, publicat en Afers, de l’insigne editor Vicent Olmos, és d’aquells treballs que més enllà de qualsevol consideració ideològica prèvia et fa pensar, et somou els vells conceptes d’adormidora assaonats al llarg dels anys i et fa veure amb claredat tot allò que a hores d’ara està passant per estes terres. Sobretot ara que PP/VOX controlen perfectament el tempo i els ritmes polítics i saben oferir carnassa en forma de propostes maximalistes a l’esquerra per a crear cortines de fum i distraure dels temes realment importants que afecten la butxaca i el benestar de la ciutadania.
El sobiranisme que planteja Chulià és força atractiu perquè no està basat en visions romàntiques, ni pairals, ni únicament culturals: és una alternativa ben documentada basada en números i realitats polítiques objectives. A mi m’ha recordat el llibre del Síndic de comptes Vicent Cucarella (El finançament valencià) que tan lúcidament posava el dit en l’escarni de la gangrena endèmica i humiliant de l’infrafinançament.
Ara bé, la qüestió és que sembla que els valencians s’estimem més les lletres, les lletres festives, que els números: les qüestions emocionals pesen molt més que la pura racionalitat. S’estimem més formar part de la pàtria espanyola, encara que això ens coste diners de la butxaca i un onerós greuge comparatiu respecte dels altres espanyols. El fet objectiu és que estem a la cua de tots els indicadors econòmics, sempre per davall de la mitjana, i no únicament en renda per capita segons el PIB. I no cal ni parlar-ne de la sanitat, l’educació o la dependència. Tenim vocació de ser cambrers dels madrilenys i geriatres dels nord-europeus, com diu l’autor.
Un altre tema interessant que planteja l’assagista és la impressió de maquillatge estètic de les polítiques oficials, és a dir, tant se val el Botànic o les dretes (extremes o no): sempre estem en el mateix lloc de partida, no avancem gens ni mica en els temes importants. Estarem d’acord o no, però les idees són estimulants. Però, clar, el problema és que la realitat sempre s’imposa i tard o d’hora les utopies decauen asfixiades per una mediocritat que degenera en possibilisme polític o en l’assumpció d’un rol marginal o alternatiu en el món real. És el que tenim. No obstant això, benvingudes siguen, sempre seran més estimulants que els tòpics amb les quals ens martiritzen la sofrida intel·ligència.
