Sánchez-Verdú, Eva Gancedo, Jaume Radigales i Alejandro Amenábar participen en l’XI Congrés Internacional de Música de Cine de La Mostra
El XI Congrés Internacional de Música de Cine reunirà a especialistes, músics i cineastes, amb ponències, concerts i projeccions
Maria Bas
El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, la subdirectora de Cinematografia i Audiovisuals, Sara Mansanet, la subdirectora de Música, Nieves Pascual i el compositor Voro García han presentat els detalls de l'XI Congrés Internacional de Música de Cinema; la sintonia oficial del festival composta per José María Sanchez-Verdú; la programació de la secció La Cabina dedicada al migmetratge, així com altres activitats paral·leles amb les quals se celebrarà el 40 aniversari de la Mostra de València -Cinema del Mediterrani.
Llimerá ha explicat que enguany “reprenem el Congrés Internacional de Música de Cinema, que ja vam iniciar l'any passat després d'anys d'absència i, en esta edició, comptarem amb un elenc de grans ponents i compositors de prestigi”. Llimerá ha volgut destacar que la participació del grup Antara en les activitats del congrés “té el seu origen dins del conveni que tenim amb l’ISEACV, i això ens permetrà tindre una col·laboració molt directa amb els joves creadors i intèrprets”. En este sentit, ha afegit que “este fet cal posar-ho en valor perquè és una manera de relacionar també no sols el cinema i la música amb la societat, sinó també amb l'educació al més alt nivell”.
13 migmetratges d’Itàlia, Algèria, Palestina, Bèlgica i França competiran pel Premi de la secció La Cabina, dotat amb 10.000 euros
Sara Mansanet ha destacat que “la recent creació de la subdirecció de Cinematografia i Audiovisuals naix amb la vocació d'unir música i cinema en el marc del Palau de la Música, ja que a més de l'activitat destacada que és el propi festival Mostra de València, estem treballant per a continuar impulsant en un futur altres activitats i accions que facen créixer esta unió entre la música, la composició musical i el cinema”.
Per part seua, Nieves Pascual ha volgut emfatitzar que “el cinema va nàixer sense so, per tant va necessitar de la música per a poder arribar als espectadors en els seus orígens, i precisament és eixa simbiosi la que a través de la convergència de la Mostra i del Palau de la Música en el mateix espai, ens anima a treballar conjuntament”.
Tres dies de diàleg entre música i cinema
L'XI Congrés Internacional de Música de Cinema se celebrarà del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Rodrigo del Palau de la Música i reunirà especialistes, músics i cineastes en un programa amb ponències, concerts i projeccions. La programació arrancarà amb una conferència de Jaume Radigales que explorarà com Mozart i Xostakóvitx han passat de la sala de concerts a la pantalla gran, seguida d'un concert de l'Orquestra de València a la Sala Iturbi, dirigida per Álvaro Albiach i amb la pianista Alba Ventura com a solista.
Divendres 31 d'octubre, el compositor José María Sánchez-Verdú, compositor en residència del Palau de la Música en la present temporada, abordarà la relació entre la nova creació musical i el cinema mut, i a continuació el grup Antara del Conservatori Superior de Música de València, gràcies a la col·laboració de Curt Creixent de l’IVC, acompanyarà en directe a la projecció dels diferents curtmetratges “Gitano” (Cristian Serrano, 2025); “Colps” (Buster Keaton, 1922) i “Fait divers” (Claude Autant-Lara, 1923). Dissabte 1 de novembre, la compositora Eva Gancedo parlarà sobre la creació musical per a la imatge, abans de la projecció de ‘La aldea maldita’ (1930) amb música en directe de Juan Carlos Garvayo i Agustín Diassera. El fermall final el posarà la classe magistral (RAE) Paraula de guionista, a càrrec d'Alejandro Amenábar, organitzada per EDAV amb la col·laboració de DAMA.
Totes les activitats del congrés seran d'entrada lliure fins a completar aforament, excepte el concert inaugural de l'Orquestra de València a la Sala Iturbi, amb entrades a preus populars de 20,15 i 10€. Un espai privilegiat per a reflexionar sobre el paper de la música en la creació cinematogràfica i acostar al públic experiències úniques que combinen interpretació en directe, anàlisi i projecció.
