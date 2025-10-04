De Diana en Diana
Fa uns dies, una influencer, d’entre els milions que formiguegen per les xarxes socials, va crear polèmica publicant un vídeo on s’enorgullia de la compra d’una estanteria que havia guarnit amb trastos. Mentre els seguidors li aplaudien el bon gust, algú va suggerir que el moble quedaria més atractiu si estiguera ple de llibres llegits. La dona, amb un somriure forçat, va llançar un al·legat a favor de la incultura amollant que era hora de reconéixer que hi ha gent a la qual no li agrada llegir (ella la primera), i que els lectors no són millors (persones) que els no-lectors.
Aquells que fugen del passeig entre línies de tinta, afirmen que visitar un llibre reclama un esforç que no els compensa. Aleshores, d’on trauen la informació que els “educa”? D’on tenen adherida l’atenció: xarxes socials, programes de televisió rudimentaris, litúrgies de partits polítics indecents, publicitat barata... I així van per la vida, sense cap instrucció que els òbriga la ment a d’altres maneres d’analitzar el món, però posicionant-se en tot a base d’un aprenentatge d’anar per casa.
L’ésser humà és un blanc sotmés perpètuament a engrapar allò que la societat emet; una mena de diana. Cada missatge que ens arriba té conseqüències, per mínimes que siguen, en la nostra perspectiva de configurar el món. Si no posseeixes formació lectora, eres un objectiu inconsistent, exposat a rebre fletxes dels manipuladors ideològics que et traspassaran la pell i et controlaran el pensament. Per això, l’indigent en cultura cau en mans de polítiques insolidàries que tard o d’hora l’asfixiaran a ell també. Per contra, si recorres pàgines potents que et presenten altres realitats; et dirigeixen la mirada a foscors que creies irreparables; t’ensenyen a enfrontar-te a dimonis que circulen lliurement, eres una diana de coberta alhora tova i forçuda, farcida d’arguments. I quan des de fora intenten bombardejar-te a mentides, el coixí de les lectures et farà de castell defensiu.
Qui llig se sent millor persona, senyora influenciadora al·lèrgica a la paraula escrita, pel simple fet que està instruït i, per tant, sempre té present que dins i fora de nosaltres hi ha més batecs de vida que en un insípid “jo”.
