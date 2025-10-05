Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘La música que ens uneix’: el cicle de tardor que vertebra generacions d’intèrprets en cada poble

El cicle, impulsat per la FSMCV i Caixa Popular, recorre municipis valencians per enfortir la convivència musical i connectar generacions a través de les societats musicals.

'La música que ens uneix' torna a omplir places i auditoris dels municipis.

'La música que ens uneix' torna a omplir places i auditoris dels municipis. / FSMCV

Maria Bas

València

El cicle La música que ens uneix, impulsat per la FSMCV i Caixa Popular, continua desplegant la seua programació després de l’èxit de les primeres cites. Esta iniciativa ha aconseguit ja un gran seguiment de públic, i confirma la força de les societats musicals com a espai de convivència i cultura compartida.

El calendari d’esta tardor oferirà noves oportunitats per gaudir de la música de banda en escenaris tan significatius com places i auditoris municipals, convertint cada concert en una festa col·lectiva que reforça els vincles entre veïnat i músics.

La Sociedad Artística y Cultural Unión Musical de Benetúser actua hui, 5 d’octubre, a les 19:30 a la Plaça de l’Ajuntament, en un concert que posarà en valor la proximitat i la participació veïnal.

La següent cita arribarà el 19 d’octubre a les 12:00 amb la Sociedad Musical La Artística de Buñol, que oferirà el seu concert a l’Auditori Municipal de la localitat.

“La música que ens uneix demostra que la música és un fil conductor entre generacions i un element clau de cohesió social i cultural al nostre territori"

Daniela González

— Presidenta de FSMCV

El 26 d’octubre, també a les 12:00, la Societat Musical L’Artesana de Catarroja omplirà de música el la seua seu, un escenari que connecta directament amb el cor del municipi.

Finalment, el 31 d’octubre a les 19:00, la Banda Primitiva de Paiporta portarà el cicle al Teatre Florida. El calendari es completarà amb el concert del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol, el 8 de novembre al Palacio de la Música del municipi.

Música, territori i compromís

Segons ha destacat Daniela González, presidenta de la FSMCV, “gràcies a este cicle amb Caixa Popular podem mostrar com la música i les nostres societats són capaces de connectar a generacions distintes, provocant que es compartisca l’experiència, el compromís, la dedicació, la transmissió de valors… I al mateix temps, afavoreix un entorn en què les nostres persones joves aprenen i creixen acompanyades. Eixa és la grandesa del nostre model i per això creiem que La música que ens uneix té tant de sentit”.

Per part seua, Jose Maties Díez, responsable de societats musicals de Caixa Popular, ha remarcat: “En Caixa Popular creiem fermament en el poder transformador de la cultura i, especialment, de la música com a eina de cohesió social. Per això, donar suport a un cicle com La música que ens uneix és una manera de reforçar el nostre compromís amb el territori, amb les persones majors i amb les noves generacions”.

El cicle es consolida com una de les iniciatives més significatives del calendari cultural valencià, demostrant que la música és molt més que art: és un fil conductor entre generacions, un element de cohesió social i una manera d’enfortir el nostre patrimoni cultural comú.

