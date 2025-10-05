Riuades del segle XV
El mes d'octubre ha estat sempre el més propici a pluges, riuades i desolacions en les nostres terres. Ho sabem i hem d'estar preparats
El llibre de memòries encara inèdit de Jaume d'Anglesola explica com, l'any 1406, una riuada va assotar Alzira i, pocs dies després, València. De fet, aquelles dues notícies obrin l'obra i segurament les degué prendre d'algun altre llibre anterior, d'on les copià en primer lloc perquè li degueren resultar realment dignes de passar a formar part de la seua col·lecció. La primera va referida a la capital de la Ribera i porta per títol "Venguda del riu [de] Alzira molt gran". Explica breument com "en l’any MCCCCVI, a XXIII d’octubre vench lo riu de Algezira tan gros que entrà fins a la miga vil·la e derocà lo raval de Santa Maria, e feu gran mal a moltes gens, que tota la vil·la se cuydà negar." D'uns dies més tard és la següent, que afectà la capital de l'antic regne valencià: "Lo riu de València pugà sobre l’altar de la Trenitat. En l’any mil CCCCVI, a tres de noembre, vingué lo riu de València molt gros e entrà dins la Trenitat e pugà l’aygua sobre l’altar." Aquell episodi de riuades no sabem si va produir morts, però és evident que causà moltes pèrdues econòmiques -les cases del raval de Santa Maria, d'Alzira, les va derrocar i la vila quasi es va ofegar, diu l'autor-, i també degué afectar molt el cap i casal -si més no, en la part on està situat el monestir de la Trinitat.
Molt més rica és la descripció que es fa en aquell manuscrit, sobre una altra riuada -també de l'octubre, per cert, però de l'any 1427- i que afectà la ciutat de València: "Venguda del riu molt gran, de València, que se'n portà hun home cavalcant en huna biga fins a les naus. En l’any MCCCCXXVII, a XXV d’octubre, vench lo riu de València tan gros que derochà dos arcades del pont dels Serrans e portà-se’n tota la fusta de les pilades, la qual era de hun mercader qui havia nom en Pere Giner. E portà-se’n hun home, qui li deyen l’Argenter, del pont del portal del Re[a]l, cavalcant en huna biga fins a les naus. E fon trobat viu, ab una barcha de les naus, e lo rey don Alfonso volgué veure l’ome e manà-li donar cinquanta florins per amor de Déu. E axí mateix, ab la fortuna, la dita fusta arribà a Barcelona, Malorca e en la costa de Barberia, per la qual rahó lo dit en Pere Giner hagué molt dan." Els danys en un pont urbà i l'aventura de Pere Giner centren el relat. Però podem imaginar clarament la destrucció que degué causar aquella riuada oblidada.
El mes d'octubre ha estat sempre el més propici a aquests episodis de pluges, riuades i desolacions en les nostres terres. Ho sabem i hem d'estar preparats, perquè ara encara són escenaris pitjors els que es generen.
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Las llamas devoran una antigua fábrica dedicada a piezas de automoción en Bonrepòs
- La senderista que halló el cadáver calcinado en Oliva: 'Desde el principio sospechamos que era Bea
- Catorce heridos, tres graves, en un virulento incendio en un edificio de la playa de Gandia
- Gan Pampols va al choque con Baldoví: 'Falló la autoprotección porque faltó información
- Ryanair vs Wizz Air: Las 'ultra low cost' escogen el aeropuerto de Valencia como campo de batalla