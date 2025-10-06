Va de llibres
Clàssics, noves edicions i una novel·la de terror: recomanacions lectores per a la tardor
Teresa Gomis, Quim Ruiz i Adrián Gisbert comparteixen alguns dels títols que els transporten a aquesta època de l’any
María Palau Galdón
Manteta, un sofà, el foc de la llar i un bon llibre entre les mans. Segurament aquesta és una de les imatges que més es repeteixen quan pensem en una estampa lectora. I més encara quan, amb l’arribada de la tardor, el fred i la pluja conviden a recrear-la. Però, quins llibres ens evoquen aquesta estació?
La presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Guadassuar, Teresa Gomis, assegura que «amb el començament de curs tenim ganes d’adquirir coneixements, de llegir llibres de divulgació, assajos i llibre informatiu». Per aquest motiu, opta per recomanar "Desinformació i poder: alquímies de la persuasió" (Institució Alfons el Magnànim, 2023), de Raúl Rodrìguez Ferrandiz. De fet, la primera sessió del club de lectura de la biblioteca de la localitat girarà al voltant d’aquest títol.
Així mateix, els canvis d’estació porten Gomis a pensar en "Un año en los bosques" (errata naturae, 2016), de Sue Hubbell, o, en altres paraules, «en l’estela de Henry David Thoureau, quant a la vida senzilla apegada a la naturalesa i gaudint dels seus canvis». I, si ve el fred, també es decanta per escollir lectures «d’espais interiors» com els gabinets de curiositats il·lustrats d’Anna Moner, en "El retorn de l’Hongarès" (Edicions Bromera, 2014), «amb un dels finals més bells de la nostra literatura».
El copresentador del pòdcast «Gent Ràndom», Quim Ruiz, es decanta per dues recomanacions clàssiques per als mesos de tardor. En primer lloc, menciona "El fugitiu" (Edicions 62, 1998), de Miquel Martí i Pol, un llibre al qual sempre acaba tornant cada tardor, «sobretot per uns poemes que fan molta referència a aquest ambient boirós, bromós». En aquest sentit, recorda el poema" Amb la tardor vindré" i no pot evitar recitar els primers versos que li evoquen aquesta època de l’any: «Amb la tardor vindré per la vora del riu, / pels camps plens de boira».
L’altre clàssic que li fa pensar en la tardor és "Solitud" (reeditada per Edicions 62), de Víctor Català –pseudònim baix el qual s’amagava l’escriptora Caterina Albert–: «És un clàssic que, pels paisatges que descriu, aquelles muntanyes, aquelles ermites i la sensació de soledat de la Mila, la protagonista, també m’evoca aquesta època de l’any».
Finalment, afegeix una novetat que, realment es tracta d’un clàssic publicat per primera vegada en valencià: "El riu ve crescut" (Llibres de la Drassana), de Maria Beneyto, amb traducció de la catedràtica de Filologia Anglesa a la Universitat de València, Carme Manuel, qui precisament és la presidenta de la Comissió Escriptora de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de l’Any 2025 Maria Beneyto. «L’original és en castellà, el va escriure Beneyto ala dècada de 1950. La novel·la conta la història de les dues riuades que va patir València en el segle XX: la de 1949, que ara s’han complit cinquanta anys, i la de 1957. En aquests contexts, parla del dia a dia d’aquestes persones que van ser afectades per aquestes riuades i retrata molt bé la realitat d’aquella època, però tocant un tema de tan trista actualitat com les riuades», remarca Ruiz.
Des d’Andana Editorial, Adrián Gisbert recomana el recull "Una tendresa oculta (poemes escollits)" (Edicions Tres i Quatre, 2024), una completa antologia dels versos de Vicent Andrés Estellés a cura de Jaume Pérez-Montaner. «Hem de fer una crida a continuar la lectura del poeta més enllà de l’Any Estellés –commemorat en 2024, quan feia un segle del seu naixement–», defensa.
Per últim, selecciona dos títols d’Agustín Fernández Paz, "Aire Negre" (Edicions Bromera, 2000) i "Cartes d’hivern" (Edicions Bromera, 1997): «Les dues novel·les juvenils, que també pot llegir una persona adulta, creen universos molt bons i atractius. Es tracta de bona literatura de terror, que es llig ràpidament i atrapa. Són clàssics que estaria bé recuperar».
