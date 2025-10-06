Els camins de la sal i el canvi climàtic plenen "Art públic / universitat pública"
La Universitat de València inaugura la 28a edició de la mostra amb obres, efímeres i ‘site specific’ que es podran veure als campus de Burjassot i Blasco Ibáñez.
La Universitat de València ha inaugurat la 28a edició de la mostra "Art públic / universitat pública" amb dotze intervencions artístiques, efímeres i ‘site specific’, ubicades en diferents espais universitaris. Les sis obres activades al campus de Burjassot qüestionen el vocabulari militar i polític, reflexionen sobre la construcció de la memòria, reivindiquen la natura real, urgeixen a parar atenció a l’escalfament del planeta i recuperen els camins de la sal com a forma d’habitar el paisatge. A partir del 31 de octubre, s’activaran sis obres més en el campus de Blasco Ibáñez.
Fins al 31 d’octubre, al campus de Burjassot es poden visitar les obres de Jose Vicente Martín i Sergio Luna, Reyes Pe, Darío Machín, Javier Galán Hurtado, Alex Gambín i Oriol Arnedo. Hi trobem experiències visuals i sonores que conviden, per exemple, a qüestionar el terme “defensa” en el context militar i polític contemporani, obra d’Alex Gambín, o a reflexionar sobre els criteris que condicionen la construcció de la memòria i de la història, en la proposta de Galán Hurtado.
També hi té un lloc destacat la natura, amb Martín i Luna, que apunten a les distraccions basades en restes de la natura que ofereix la cultura moderna davant l’esvaïment veloç de la natura real, o la proposta de Reyes Pe que, partint dels efectes palpables de l’escalfament del planeta, posa el focus en la desaparició d’espècies i la urgència de parar atenció a un futur crític. En eixa línia, Arnedo suggereix imaginar-se altres formes de fer tecnologia, més connectades amb l’entorn i com a cossos en relació sense una funcionalitat específica. Finalment, Machín recupera els camins de la sal, rutes de connexió del litoral valencià amb l’interior, convertides en imaginari col·lectiu i una forma d’habitar el paisatge.
"Art públic / universitat pública" continuarà, a partir del 31 d’octubre, al campus de Blasco Ibáñez, on s’activaran les intervencions artístiques de Yumna Alsawi, Gema Polanco, Lluci Juan, Davinia V. Reina i L. San Gregorio, Rossi Aguilar i Carlos Peris. Propostes que posaran la mirada en la DANA del 29 d’octubre, en les diferents formes de crear arxius des de les dissidències sexuals i de gènere i en el genocidi en Palestina.
L’activació d'"Art públic / universitat pública" al campus de Burjassot, que tingué lloc el passat divendres, va començar amb la intervenció del Delegat d’Estudiants de la Universitat de València, Marcos Durà, qui va destacar la “vitalitat cultural” de la Universitat i l’interès en “compartir-la amb la societat”. En el cas de la Mostra, aputava el delegat, s’apropa l’art i s’ubiquen les obres “on fem vida universitària” per mantenir aquest diàleg viu.
La vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba, va destacar com els i les artistes de la Mostra han demostrat “capacitat per interactuar amb el coneixement universitari i per reflexionar sobre el context contemporani”, dues qüestions que considera cabdals i que obliguen a pensar quin paper ha de fer la universitat pública. El diàleg que s’estableix entre artistes i la recerca, la docència, el patrimoni universitari faciliten una “mirada interdisciplinar” i que el conjunt d’àrees “s’abracen per traslladar un missatge”, ha assenyalat. La Universitat, ha volgut apuntar la vicerectora, no ha de ser pensar-se des de la neutralitat, sinó des de “l’objectivitat científica” i el compromís de treball “front a l’odi i per la igualtat, la cultura, la defensa dels drets humans, i alçant la veu contra el genocidi”.
L’acte d’activació de la Mostra al campus de Burjassot també va comptar amb la presència de representants dels equips deganals, professorat i personal de la Universitat, membres del jurat, i els i les artistes, que realitzaren una visita guiada per compartir les claus de les seues propostes artístiques.
Art públic / universitat pública continuarà, a partir del 31 d’octubre, al campus de Blasco Ibáñez, on s’activaran les intervencions artístiques de Yumna Alsawi, Gema Polanco, Lluci Juan, Davinia V. Reina i L. San Gregorio, Rossi Aguilar i Carlos Peris. Propostes que posaran la mirada en la DANA del 29 d’octubre, en les diferents formes de crear arxius des de les dissidències sexuals i de gènere i en el genocidi en Palestina.
La Mostra art públic / universitat pública és una convocatòria de la Universitat de València impulsada per la Delegació d'Estudiants, mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi). Té la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Societat, així com també dels serveis i personal dels campus.
El jurat professional d’aquesta edició de la Mostra estigué format per Patricia Sorroche, cap d’exposicions del Museu Tàpies i cofundadora de LaOtra; José Luis Clemente, professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art de la Universitat Politècnica de València; Ester Alba, vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València; Marcos Durà, delegat de la rectora per a l’Estudiantat de la Universitat de València; i personal tècnic del Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi) i del Vicerectorat de Cultura i Societat.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València