Mª Ángeles Miguel Úbeda, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Benigànim

Mª Ángeles Miguel Úbeda

Mª Ángeles Miguel Úbeda / L-EMV

María Bas

València

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

D’infantil El camí cap a casa d’Oliver Jeffers, un autor de llibres infantils que m’encanta. De juvenil Connexions d’Elisabeth Sewart, que me va agradar molt i el recomane moltíssim.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

Participe en el club de lectura de la biblioteca i hem llegit uns quants llibres molt especials, però potser recomanaria Junil a les terres dels bàrbars de Joan Lluís Lluís, i sobretot El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac, tan dur i tan ple de sentiment.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

Qualsevol de Joan Olivares, escriptor de la Vall d’Albaida o Toni Cucarella, per les històries tan properes als usuaris de la biblioteca de Benigànim, amb un llenguatge tan nostre.

Quina és la primera lectura que recordes?

Recorde un llibre de Heidi que em va dur el meu pare d’un viatge de treball i que per a mi va ser molt especial, tot i que la qualitat literària era nula.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

En hivern en el sillonet que tinc al costat d’una finestra per on entra el sol. En estiu a la terrassa, quan comencen a baixar les temperatures (si és que ho fan).

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

No puc dir-ne sols un: Almudena Grandes, Sara Mesa, Alejandro Palomas, Toni Cucarella, Isabel Clara Simó, Pierre Lemaitre ...

Quina és la teua editorial de referència?

Tinc molt en compte Edicions del Periscopi, Drassana, Club Editor, Andana per a infantil, Siruela, Anagrama, Acantilado. Tinc moltes editorials de referència, que tenen molta cura en l’elecció del títols que publiquen.

La teua biblioteca personal està organitzada?

Sí, clar. Però no seguint criteris bibliotecaris. L’espai en casa és el que és i la col·lecció està fragmentada en estàncies. L'important és que tots a casa sabem on buscar què.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Pense que hauria sigut mestra. M’agrada ajudar als xiquets i xiquetes quan venen a la biblioteca a fer els deures. Moltes vegades m’han dit que els agradaria que fora la seua mestra.

