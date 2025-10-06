Qüestionari bibliotecari
Mª Ángeles Miguel Úbeda, bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Benigànim
L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.
D’infantil El camí cap a casa d’Oliver Jeffers, un autor de llibres infantils que m’encanta. De juvenil Connexions d’Elisabeth Sewart, que me va agradar molt i el recomane moltíssim.
Un llibre que recomanes per a club de lectura.
Participe en el club de lectura de la biblioteca i hem llegit uns quants llibres molt especials, però potser recomanaria Junil a les terres dels bàrbars de Joan Lluís Lluís, i sobretot El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac, tan dur i tan ple de sentiment.
Un llibre valencià que sempre recomanes.
Qualsevol de Joan Olivares, escriptor de la Vall d’Albaida o Toni Cucarella, per les històries tan properes als usuaris de la biblioteca de Benigànim, amb un llenguatge tan nostre.
Quina és la primera lectura que recordes?
Recorde un llibre de Heidi que em va dur el meu pare d’un viatge de treball i que per a mi va ser molt especial, tot i que la qualitat literària era nula.
Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
En hivern en el sillonet que tinc al costat d’una finestra per on entra el sol. En estiu a la terrassa, quan comencen a baixar les temperatures (si és que ho fan).
Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
No puc dir-ne sols un: Almudena Grandes, Sara Mesa, Alejandro Palomas, Toni Cucarella, Isabel Clara Simó, Pierre Lemaitre ...
Quina és la teua editorial de referència?
Tinc molt en compte Edicions del Periscopi, Drassana, Club Editor, Andana per a infantil, Siruela, Anagrama, Acantilado. Tinc moltes editorials de referència, que tenen molta cura en l’elecció del títols que publiquen.
La teua biblioteca personal està organitzada?
Sí, clar. Però no seguint criteris bibliotecaris. L’espai en casa és el que és i la col·lecció està fragmentada en estàncies. L'important és que tots a casa sabem on buscar què.
De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Pense que hauria sigut mestra. M’agrada ajudar als xiquets i xiquetes quan venen a la biblioteca a fer els deures. Moltes vegades m’han dit que els agradaria que fora la seua mestra.
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Ryanair vs Wizz Air: Las 'ultra low cost' escogen el aeropuerto de Valencia como campo de batalla
- Un pueblo valenciano consulta a sus vecinos el cambio de fecha de sus fiestas para evitar las olas de calor
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades