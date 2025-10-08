València Music City recupera els concerts matinals dels dissabtes a la Pèrgola de la Marina
Depedro, Los Punsetes, Cycle o Grande Amore són alguns dels noms que pujaran a l'edifici modernista, entre el 15 de novembre i el 27 de desembre
Maria Bas
L'Ajuntament de València ha recuperat els populars concerts a la Pèrgola de la Marina, que se celebraven els dissabtes al matí. El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha donat compte dels detalls del cicle d'actuacions musicals, al costat de representants de les entitats promotores de l'esdeveniment, Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, i Vivaticket, el portal de venda d'entrades. Depedro, Els Punsetes, Cycle i Gran Amore són alguns dels noms que pujaran, de novembre a desembre de 2025, a la icònica construcció modernista del front marítim de la ciutat. Les entrades eixiran a la venda el dijous 9 d'octubre, a les 12 hores.
València Music City dona suport a esta proposta que s'ha convertit en els últims anys en part essencial de la identitat cultural de la ciutat i que té l'aire de continuïtat en els pròxims anys. El seu èxit radica a presentar concerts en directe els dissabtes al matí, fora de la temporada estival, en un emplaçament que el fa únic i original a Espanya. Des del seu naixement, fa quasi una dècada, han sigut prop de 200 concerts, més de 400 artistes i uns 250.000 espectadors.
El cicle seguirà amb la seua filosofia d'aglutinar a promotores i col·lectius locals de diferents estils i sensibilitats, reflectint la diversitat creativa de la ciutat. Un altre dels seus objectius és continuar dinamitzant la vida cultural i econòmica de València i, especialment, del districte dels Poblats Marítims, tal com han coincidit a assenyalar el regidor de Cultura, José Luis Moreno, i el comissionat de València Music City, Juan Pablo Valero.
Esmorçars a la Pèrgola
Els concerts a la Pèrgola no sols oferiran música en directe, sinó també una experiència gastronòmica. Per a això, les entitats organitzadores habilitaran la zona ‘Esmorzars a la Pèrgola’, que es convertirà, de 09.30 a 11.30 hores i prèvia reserva, en un punt de trobada on assaborir productes locals i compartir moments abans de les actuacions. “Els esmorzars tindran un paper protagonista. Recuperem la tradició valenciana del bon menjar i beure a l'aire lliure. Esta combinació de música i gastronomia busca crear un ambient festiu, pròxim i autèntic. Es tracta d'una cita pensada per a gaudir amb els cinc sentits enfront de la mar”, han assenyalat els promotors.
Calendari dels concerts
- 15 de novembre: Depedro + Rei Ortolá
- 22 de novembre: Cycle + Los Invaders
- 13 de desembre: Grande Amore + Cora Yako
- 20 de desembre: Los Punsetes + Aurora Roja
- 27 de desembre: Amatria + Innmir
