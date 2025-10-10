La claraboia
L’apassionada resistència d’Àfrica Ramírez
La Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, en el marc de Líber 2025, ha homenatjat la persona i la trajectòria de Ramírez, un reconeixement molt merescut que posa en relleu el compromís i l’apassionada resistència d’una editora que s’ha convertit en una referència obligada per al sector del llibre del País Valencià.
Els anys noranta del segle passat assistí en alguna ocasió a una tertúlia al restaurant El Romeral de la Gran Via Marqués del Túria de València amb reconeguts lletraferits, era el cas de Josep Piera, Marc Granell, Enric Sòria, Vicent Berenguer, Eduard J. Verger, Francesc Calafat i Àfrica Ramírez. Amb Àfrica compartia amistat i sobretot una mútua admiració per la poesia i la persona del poeta Marc Granell. He de dir, perquè ve al cas, que ja aleshores reivindicava la seua poesia en revistes i en la premsa escrita i valorava el suport que em va mostrar en els meus inicis literaris.
Els comentaris d’Àfrica, una apassionada editora i amiga d’escriptors, sempre eren sincers i directes i de vegades mostraven un sentit de l’humor socarrat ple d’ironia i intel·ligència. S’ho podia permetre, perquè poques persones com ella han treballat tant i tan bé en diferents editorials del sector del llibre valencià. I això no és qualsevol cosa, no cal dir-ho, demana passió i compromís personal. L’estructura empresarial de les editorials, en general menudes i molt vulnerables als vaivens polítics i econòmics, sempre ha demanat coratge i resistència per a poder tirar endavant.
Recorde especialment el seu pas per l’editorial Tàndem, de la inestimable Rosa Serrano, on vaig tindre l’oportunitat de publicar el volum dedicat a Jaume Bru i Vidal de la mítica col·lecció Tàndem de la memòria. Per cert, en l’editorial d’Àfrica, Balandra edicions, fa uns anys s’hi va publicar Les petjades del temps, les memòries de Rosa Serrano, un coratjós i sentit homenatge a la gran editora.
Com a colofó en la trajectòria, Àfrica Ramírez es va fer càrrec de la presidència de l’Associació d’Editorials del País Valencià des de l’any 2018 fins al passat mes de juliol. Han sigut set anys plens de treball a través de cursos de formació, articles i presència en esdeveniments culturals i literaris en representació de les editorials associades. I sobretot ha hagut d’afrontar les conseqüències de la dana sobre el sector del llibre dels pobles afectats.
Esta mateixa setmana, la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, en el marc de Líber 2025, la fira internacional del llibre de Madrid, ha homenatjat la persona i la trajectòria d’Àfrica Ramírez. Un reconeixement molt merescut que posa en relleu el compromís i l’apassionada resistència d’una editora que s’ha convertit en una referència obligada per al sector del llibre del País Valencià.
